По средам в осинском бассейне особенно шумно. Его заполняют дети сельских школ округа. Нынешним третьеклассникам, можно сказать, повезло – они стали участниками регионального проекта «Умею плавать». Проект стартовал в регионе в 2022 году. Осинский округ принимает в нём участие с начала действия.

В числе обучающихся плаванию – ученики Крыловской и Горской основных школ, а также первой средней из деревень: Пакли, Пермякова, села Новозалесново. Настя Красильникова учится в Горской школе, а проживает в селе Кузнечиха. Это 40 минут на автомобиле до города. Не каждая семья сможет доставлять ребёнка еженедельно на занятия в бассейне. Программа краевого Минспорта здесь оказывает весьма значимую и важную помощь. «Мне немного страшно и очень интересно, – поделилась Настя, – очень хочется научиться плавать, пока я не умею». Третьеклассник Горской школы Серёжа Пьянков тоже с удовольствием посещает занятия в бассейне.

Что интересно, отмечает тренер по плаванию Спортивной школы имени В.А. Лобанова Олеся Копылова, дети, свободно чувствующие себя в Каме, первое время боятся бассейна. «Программа действует второй год, – рассказывает тренер Олеся Николаевна, – всего нынче занимается 96 человек, из них 30 – это сельские дети. Занятие длится 45 минут, обычный школьный урок. Дети должны посетить 36 занятий, по окончании обучения выполнить норматив ГТО – проплыть два бассейна без учёта времени».

Детей в бассейн доставляют организованно на школьном автобусе с сопровождающим. «Видано ли дело, с каким удовольствием дети посещают уроки физкультуры! Им очень интересно в бассейне, – делится Вера Перфильева, педагог Паклинской школы, – безусловно, это очень стимулирует к занятию спортом, да и вообще, уметь плавать – жизненно необходимо».

В 2024 году в Прикамье более 6 тысяч третьеклассников получили возможность стать участниками проекта «Умею плавать». Реализация проекта разделена на два этапа – весенний и осенний. С началом учебного года стартовал второй этап.

Согласно решению Правительства Пермского края, в 2024 году получателями субсидий проекта, реализуемого региональным Министерством спорта, стали 26 муниципалитетов. Всего на «Умею плавать» в региональном бюджете предусмотрено 22,85 млн рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что у ребят наблюдается высокий интерес к проекту. «Занятия плаванием позволяют не только укреплять и поддерживать здоровье, тренировать силу воли, но и безопасно и уверенно вести себя в воде. Администрациям муниципалитетов необходимо активнее включаться в проект и информировать учащихся младших классов о возможности бесплатно заниматься таким видом спорта», – акцентировал глава региона.

«Этот возраст выбран неслучайно. Дети 9-10 лет, как правило, получают первую самостоятельность и проводят время без сопровождения взрослых, в том числе и у воды», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Средствами региональной субсидии оплачивается аренда спортивных объектов и работа тренеров. Муниципальные образования берут на себя не менее 25% финансирования проекта. Муниципалитеты, в которых нет соответствующих требованиям бассейнов, взяли на себя обязательства по транспортировке детей на спортивные объекты в близлежащих территориях.

Фото Дарьи Воронковой