В столице Прикамья c 7 по 10 ноября пройдет профориентационная выставка-форум «Образование и карьера».

В Перми с 7 по 10 ноября в КВЦ «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) пройдет выставка-форум учебных заведений, предприятий и образовательных технологий «Образование и карьера». Школьники, студенты техникумов и колледжей и их родители смогут узнать о возможностях получения престижного образования, развития научного потенциала и построения карьеры в Прикамье.

В 2024 в мероприятии примут участие представители более 100 образовательных организаций и ведущих предприятий Пермского края.

На стендах вузов, техникумов и колледжей посетители получат информацию о программах подготовки к поступлению, заключении целевых договоров, проходных баллах, получении дополнительных баллов к ЕГЭ и другом.

Предприятия расскажут выпускникам о своих вакансиях, условиях стажировок и возможностях целевого обучения в вузах, техникумах и колледжах. Также можно будет ознакомиться с банком вакансий Кадрового центра «Работа России» в Пермском крае.

Гостей ждет презентация современных методов профориентации и самоопределения: будущие абитуриенты пройдут профессиональное тестирование, в результате которого каждый получит индивидуальную карту-навигатор по выставке. В ней будет описана личная карьерная траектория и уникальный маршрут, который поможет познакомиться с подходящими под запросы профессиональными образовательными организациями и предприятиями. Партнером профориентации и организатором площадки выступит ЦОПП Пермского края.

Второй этаж займет образовательный форум. За все время выставки пройдет сотня мероприятий деловой программы – практические мастер-классы, профориентационные события, интеллектуальные игры и многое другое. Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина проведет родительское собрание, на котором расскажет о перспективах профессионального развития местных школьников в регионе.

Как отмечают в краевом Минобрнауки, выставка «Образование и карьера» выступает главной профориентационной площадкой в регионе. За последние 26 лет почти миллион абитуриентов и их родителей побывали на мероприятии и определились с местом учебы и будущей профессией.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал необходимость проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение интереса молодых жителей региона к профессиональной реализации на территории края. «Мы хотим заинтересовать выпускников наших школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру – на предприятиях и в организациях Прикамья. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в регионе выше среднероссийского, выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому надо привлекать их внимание к нашим учебным учреждениям, чтобы ребята оставались здесь», – акцентировал губернатор.

Источник – Министерство образования и науки Пермского края

Подробная программа выставки форума доступна на сайте.