Осинский городской округ присоединился к раздельному сбору отходов. На 16 площадках для сбора ТКО установлены специальные контейнеры оранжевого цвета для сбора сухого мусора. Яркий оранжевый цвет легко заметен и выделяется среди других контейнеров, облегчая пользователям правильное их использование. Контейнерами также оборудованы 35 площадок сёл Барда и Елово.

По информации краевого МинЖКХ и благоустройства, масштабирование раздельного сбора в этих территориях стало возможным благодаря запуску в промышленную эксплуатацию мусоросортировочной станции в Осинском округе. Её проектная мощность позволяет обрабатывать 30 тысяч тонн отходов в год. Работы по строительству мусоросортировки велись в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что жителям Осы достаточно отделять «мокрые» (смешанные) отходы от «сухих» фракций, пригодных к переработке. Смешанные (органические отходы, средства гигиены, чеки, салфетки, тюбики зубной пасты и т.д.) складируют в зеленые контейнеры для ТКО, а «сухие» – в специальные оранжевые контейнеры для раздельного сбора. На каждом оранжевом контейнере для вторсырья есть памятка с перечислением видов отходов, которые жители могут сдать на переработку. Это стекло, бумага и картон, пластик, пленка, алюминиевые банки и другие виды металлов. «Сухие» отходы будут отправлять на сортировочную линию, располагающуюся в районе мусорного полигона недалеко от поселка Светлый, где продолжится процесс досортировки на отдельные полезные фракции, которые идут на переработку для производства новой продукции. Переработка материалов, таких как бумага, пластик, стекло и металл, позволяет экономить природные ресурсы и энергию, необходимую для производства новых товаров.

Напомним, что в настоящее время в Пермском крае благодаря действующим объектам обработки отходов в механизм раздельного сбора вовлечены жители Перми, Кудымкара, Лысьвы, Чайковского, а также Кудымкарского, Кочевского, Косинского, Юрлинского, Юсьвинского, Пермского, Бардымского и Краснокамского округов. Региональный оператор ПРО ТКО ведет подготовку к запуску раздельного сбора в Березниках, Соликамске, Яйве, Красновишерске и Чердыни.

Кроме того, планируется строительство новых линий сортировки в Верещагинском, Губахинском, и Кунгурском округах. К 2026 году в районе полигона в Софронах запустят вэксплуатацию комплекс по обработке ТКО мощностью 350 тысяч тонн в годОбщая мощность всех объектов сортировки и переработки мусора в Пермском крае к 2030 году составит более 600 тысяч тонн в год. Это полностью покроет потребности отрасли и позволит к 2030 году отправлять на сортировку 100% вырабатываемых отходов, а захоронению подвергать не более 50% из них. Это позволит уменьшить объем отходов, поступающих на свалки, что увеличит их срок службы и снизит потребность в новых земельных участках для захоронения мусора. Кроме того, переработка существенно уменьшает количество отбросов, которые попадают на свалки и загрязняют природу.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что задача для региона – наращивать мусоросортировочные мощности. «Цель – сделать сортировку отходов привычной для жителей, это станет драйвером развития мощностей по вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов. Кроме того, важно повышать экологическую грамотность населения – объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки, – от этого напрямую зависит состояние окружающейсреды», – отмечал глава Прикамья.

Правильная сортировка отходов способствует более эффективной и экономичной переработке. Чистые и правильно сортированные материалы легче обрабатываются и перерабатываются, что уменьшает затраты и повышает качество вторсырья.

"На данный момент в Осе установлены 7 контейнеров для РСО, - рассказал Алексей Нефедов, руководитель ООО «Чистый город», организации, занимающейся сбором мусора в Осинском округе. - Установка продолжается, в планах оснастить 16 площадок специальными контейнерами. Раздельный сбор мусора на территории только начинается. На данный момент отсортировывается всего 5 - 7 % от всей массы мусора, остальная часть складируется на мусорном полигоне. Проблемой является то, что по незнанию жители бросают в оранжевый контейнер не только сухие отходы, но и бытовой мусор и остатки еды, что сразу делает все содержимое контейнера непригодным для сортировки. Жителям нужно привыкнуть сортировать отходы. Важно отметить, что бутылки и другие емкости должны быть пустые, оставшуюся жидкость нужно вылить, бутылку сполоснуть и только в таком виде положить в оранжевый контейнер для дальнейшей переработки. Это кажется хлопотным, но, только соблюдая определенные правила, мы можем помочь нашей экологии".

МНЕНИЯ

Антонина Антоновна, пенсионерка:

«Давно сортирую мусор. Как обычно, пришла к контейнерной площадке, и новые установленные оранжевые баки меня очень порадовали. Хорошо, если бы вообще были баки для полиэтилена, бумаги, пищевых отходов. Люди пока не привыкли, но привыкнут, и обязательно будут пользоваться, ведь это важно для нашей экологии».

Дмитрий, работник нефтяной промышленности:

«Мы на производстве очень ответственно относимся к экологии и в быту тоже. Очень хорошо, что появилась возможность сортировать мусор и отправлять его на переработку. Нужно заботиться о следующих поколениях, наших детях, на какой планете они будут жить».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Можно выбрасывать!

- Бумагу и картон (газеты, журналы, упаковочные коробки)

- Пластиковые бутылки и упаковки (PET, HDPE и другие виды пластика)

- Металлические банки (алюминиевые и жестяные)

- Стеклянные бутылки и банки

Нельзя выбрасывать!

- Органические отходы (пищевые отходы, растительные остатки)

- Опасные отходы (батарейки, химические вещества)

- Электронные отходы (старые телефоны, сломанная электроника)

- Грязные или маслянистые материалы (грязные бумажные полотенца, картон от пиццы)

Пожалуйста, убедитесь, что материалы чисты и сухи перед размещением их в контейнер. Это поможет переработке и поддержанию порядка в процессе утилизации.