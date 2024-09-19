В начале этого учебного года город Оса отмечает важное событие: открытие сразу двух новых образовательных центров «Точка роста». Они разместились на базе школы № 2 и школы № 3 и уже встречают первых учеников.

По словам Татьяны Пинягиной, директора школы № 2, на базе их учебного заведения были подготовлены два специализированных кабинета. Один из них предназначен для занятий по информатике и робототехнике, другой – для изучения естественных наук, таких как физика и ххимия. "Мы уже получили столы, шкафы, мебель для отдыха, пуфики и диваны, а также самое главное – учебное оборудование по химии, биологии, физике, технологии и робототехнике. В этом году была создана команда «Точки роста» под руководством учителя математики Валентины Драловой. Она занимается комплектацией учебных классов," – рассказала Татьяна Пинягина.

Новые образовательные пространства откроют двери не только для учеников этих школ, но и для ребят из других образовательных учреждений. Здесь будут проводиться занятия, факультативные курсы и кружки, которые позволят школьникам проявить свои таланты в техническом творчестве и попробовать себя в новых направлениях.

Цель открытия специализированных центров – обеспечить доступность качественного образования и внедрить современные методы обучения. «Точка роста» также предназначена для дополнительного образования и внеурочной деятельности школьников, что позволит им работать с современными технологиями и приобретать новые навыки.

Ираида Вяткина, заместитель начальника управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа, отметила важность открытия новых центров: «Мы сегодня открываем в школе № 3 очередную «Точку роста» в Осе, она уже третья по счету в нашем городском округе. Это новые возможности не только для школьников, но и для самих учителей. Для ребят – это поле для экспериментов и получения знаний практическим путем. Для педагогов - это новая ступень на профессиональном пути. Я желаю всем удачи!»

Преподаватели с гордостью продемонстрировали новое медицинское оборудование и цифровые лаборатории, которые были получены в рамках данного проекта. Педагоги и гости, среди которых были родители и представители местного сообщества, с большим интересом знакомились с новинками, которые теперь доступны нашим учащимся.

Ученики показали различные измерительные приборы по физике. Они с энтузиазмом делились с гостями своими открытиями, используя новейшее оборудование для проведения экспериментов и измерений.

"Мы выбрали естественно-научное направление и конструирование. Я думаю, это только начало. У нас уже есть планы обновить кабинеты биологии и математики. Надеюсь, что наши инициативы приведут к положительным результатам," - рассказал Юрий Пирогов, директор школы № 3.

Не остались равнодушными к открытию новых центров и родители. Игорь Мыльников, председатель общешкольного родительского совета, выразил свои надежды: «Открытие «Точки роста» – это знаменательное событие для всех учеников. Я надеюсь, что это приведет к обновлению всей школы, включая новую мебель и оборудование в других кабинетах. Дети этого действительно заслуживают».

В школы, где открылись «Точки роста», поставили современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, цифровые микроскопы, комплекты по робототехнике и ноутбуки. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования постоянно проходят курсы повышения квалификации.

Школьники смогут участвовать в образовательных программах, направленных на углублённое изучение естественно-научных дисциплин, развивать свои творческие и научные навыки, что подготовит их к будущей профессиональной деятельности в области естественных и точных наук. Центр станет площадкой для организации научных исследований, конкурсов и выставок, а также будет способствовать обогащению образовательного процесса.

"Я очень рада, что в нашей школе открылась «Точка роста». Теперь у нас есть возможность работать с современным оборудованием, включая микроскопы и цифровую лабораторию, и это просто невероятно. Я люблю биологию и мечтаю проводить свои собственные эксперименты и углубляться в мир живой природы! Это открытие действительно вдохновляет и помогает нам раскрыть наши таланты. Надеюсь, что у нас будет много интересных проектов и исследований. Жду с нетерпением, когда начнутся занятия в «Точке роста», и с нетерпением жду сотрудничества с одноклассниками, чтобы вместе создавать что-то удивительное," - говорит Светлана, ученица 8 класса школы № 3.

В распоряжение школ поступили цифровые лаборатории, микроскопы, разные средства измерения, ноутбуки, демонстрационное и другое современное оборудование, которое позволит ученикам проводить эксперименты на высоком уровне. Учащиеся смогут не только освоить теоретические знания, но и применять их на практике, что существенно повысит качество обучения.

"Мне кажется, «Точка роста» поможет многим учащимся найти свои увлечения и реализовать потенциал. Это классная возможность для каждого из нас стать лучше, найти себе занятие по душе и полюбить школьные предметы. Практические занятия намного интереснее обычных. Мне очень нравится, потому что здесь красиво и уютно!" - поделилась своими впечатлениями Дарья, ученица 10 класса школы № 2.

Отдельно хочется сказать о техническом направлении. Новые технологии, включая наборы для проектирования и электронные конструкторы, позволят школьникам реализовывать свои идеи и превращать их в реальные проекты. Теперь каждый учащийся сможет не только учиться, но и экспериментировать в процессе создания различных конструкций, что существенно расширит их горизонты и будет способствовать развитию критического мышления. Ученики смогут разрабатывать собственные проекты, участвовать в конкурсах и выставках, а также сотрудничать друг с другом, обмениваться опытом и находить новые решения для поставленных задач.

"Я очень рад, что в нашей школе открылся образовательный центр "Точка роста"! Я давно увлекаюсь конструированием и мечтаю освоить новые технологии. С новым оборудованием я наконец смогу реализовать свои идеи и заниматься тем, что мне нравится!" - говорит Влад, ученик 9 класса школы № 3.

«Точки роста» работают в сетевом формате, что позволяет учащимся из близлежащих населенных пунктов также посещать дополнительные курсы. Внеурочные занятия доступны не только ученикам школы, на базе которой создан центр, но также ребятам из других образовательных учреждений и даже соседних населенных пунктов.

Таким образом, они станут отличной платформой для реализации инновационных образовательных программ, предоставляя учащимся возможность погружаться в изучение предметов на самом современном уровне. Педагоги, дети и родители единодушно поддерживают эту инициативу и готовы активно участвовать в процессах обучения и внеурочной деятельности. В итоге, "Точки роста" обещают стать мощным импульсом для повышения уровня образования и развития творческих способностей школьников в городе Оса.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что инфраструктура дополнительного образования развивается во всем регионе, в том числе в сельских территориях. «Ребята, которые интересуются естественными науками и техническими специальностями, могут изучать предметы более углубленно и определяться с дальнейшей профессией уже в школе. «Точки роста» также являются отличной подготовкой для наших школьников к поступлению в ведущие колледжи, техникумы и вузы региона», – подчеркивал он.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в этом учебном году в 72 школах Пермского края открылись центры образования естественнонаучного и технологического профилей "Точка роста". Сейчас такие центры функционируют в каждом муниципалитете Прикамья – за пять лет на базе сельских школ и школ малых городов их создано 135. Они доступны для всех школьников бесплатно и используются как для основных образовательных программ, так и для организации дополнительного образования.

Отметим, помимо «Точек роста», в Прикамье работают школьные технопарки «Кванториум» на базе учебных учреждений в Чусовом, Чайковском, Березниках, Чернушке и Лысьве, курсируют мобильные технопарки, центры образования «IT-куб», действуют центр поддержки одаренных детей «Академия первых» и Дом научной коллаборации.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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