В погожий субботний день 7 сентября на площади имени Ленина звучит бодрая музыка, народ приходит, интересуется товаром и уходит в приподнятом настроении с покупками: здесь в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» проходит сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024».

Организатором ежегодного мероприятия является администрация Осинского городского округа. По сообщению заведующего отделом развития экономики управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского округа Елены Мазуниной, свою продукцию представляют руководители крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и предприниматели Осы, Барды, Чернушки, Перми, Удмуртии – всего около 25 участников.

Вот Валерий Ротарь из п. Рейд предлагает собственные саженцы сорта «Виноград Алёшенькин». Люди их покупают, пробуя и оценивая на вкус зеленовато-янтарного цвета ягоды. «Очень хороший виноград! Морозоустойчивый, высокой урожайности. И созревает в первой декаде сентября. Нашей семье и друзьям нравится его вкус. Выращиваем давно. Каждый год привожу на ярмарку и весной, и осенью. Сегодня в продаже было 30 кустов, вот ещё 10 осталось. Берите, не пожалеете!» – с приветливой улыбкой презентует свой товар Валерий Васильевич. Мужчина признаётся, что выходить на рынок и общаться с людьми – для него всегда приятное занятие, а зачастую и полезное. Вот, например, жена о дороговатой гортензии мечтает. Ну, а вырученные от продажи саженцев деньги помогут мужчине осуществить желание любимого человека.

На ярмарке представлены разные виды товаров: садовый инвентарь, одежда, обувь, саженцы плодово-ягодных растений (особый ажиотаж вызвал широкий ассортимент яблонь, груш и жимолости), рассада цветов, овощи, ягоды, фрукты, зелень, грибы, домашние заготовки, различные сладости. Кроме того, есть плетеные и вязаные изделия ручной работы – корзинки, лукошки, мочалки, а также сувенирные фигурки из фанеры и надписи для бань.

Увеличить количество ярмарок как один из способов поддержки местных предпринимателей поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Ярмарки позволяют покупать жителям качественную, натуральную продукцию, без добавок. Нужно культивировать такие мероприятия, создавать культуру ярмарочной торговли», – считает губернатор региона. По мнению краевого министра сельского хозяйства Павла Носкова, такие площадки – возможность небольшим фермерским хозяйствам продать свои товары.

Геннадий и Наталья Грошевы целенаправленно пришли на ярмарку, чтобы приобрести картофель. Они, по словам Натальи Георгиевны, давно не держат огород: по причине возраста такая задача супругам уже не по силам. «Ярмарка, по сравнению с прошлыми годами, не очень большая, но выбор есть, и необходимый товар имеется. Для огорода есть всё: кустарники плодово-ягодных растений, разнообразие цветов, ягоды, овощи, фрукты. А лук какой прекрасный – крупный! Погода не подвела, концерт хороший, артисты стараются, привлекают внимание покупателей, народу очень много. Вот и мы пришли, приценились, выбрали и купили запас на зиму на две семьи», – делится женщина. Пока мы общаемся, Геннадий Петрович грузит в тележку сетки с 75 килограммами картофеля.

В этот солнечный день все посетители ярмарки приобретают товар по душе и остаются довольными мероприятием.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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МНЕНИЯ

Фаина Коробейникова и Любовь Вшивкова:

– Мы погулять отправились и заглянули на ярмарку. Ищем здесь саженцы малины и луковицы тюльпанов, а пока приобрели хризантему. У нас райская дача в д. Мазунина. Сейчас совершим покупки, поедим мясо, послушаем казаков и тогда план будет выполнен! Мы благодарим организаторов за ярмарки. И весной, и осенью мы посещаем их. Нам очень нравится, потому что здесь людей встречаем, которых год-два не видели.

Андрей Собакин, житель с. Елово:

– О ярмарке, которую всегда хорошо организуют в Осе, узнал из объявления во ВКонтакте. Здесь здорово! Раньше сам участвовал в качестве продавца, а сегодня специально приехал и приобрёл хризантемы для своего приусадебного участка. Они, цветя долго, радуют нас осенью цветными красками.

Валентина Паздерина, д. Петухова:

– Хорошая ярмарка! Много различных саженцев, цветов, лука. Каждый, смотрите, что-то покупает. Приехала, чтобы саженцы вишни и груши приобрести. Пусть мой сад пополняется, разрастается, даёт богатый урожай и радует детей и внуков.

Валентина Ожгибесова, г. Оса:

– Вышла погулять. День сегодня чудесный! Люди отсадились, выкопали, прибрали огороды, сейчас запасаются новыми саженцами, чтобы удвоить свой будущий урожай. У нас дача в Ромашково, поэтому на ярмарке я каждый год разные культуры приобретаю. Мероприятия такие обязательно нужно проводить. Спасибо организаторам! Всех с праздником, здоровья, энергии, хорошего настроения!