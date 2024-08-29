В Крылово началось благоустройство территории школы. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Осинского округа Алексей Григорьев. Работы проходят благодаря региональному проекту «Комфортный край», инициированному губернатором Дмитрием Махониным.

В настоящее время выполнена планировка территории и установлены бордюры, выложена тротуарная плитка в зоне тихого отдыха и завезена земля для газонов.

В дальнейшем будут обустроены зоны тихого и активного спортивного отдыха, площадка для проведения линеек, разбиты цветники и клумбы, установлены скамейки, оборудованы тротуарные дорожки.

Приоритетное направление проекта «Школьный двор» нацелено на создание современного внешнего пространства образовательного учреждения, которое должно стать центром притяжения учащихся. В этом году благодаря проекту «Комфортный край» станет уютнее и функциональнее ещё и двор ОСОШ № 1. В следующем году планируется благоустроить дворы школ в сёлах: Гремяча, Горы и деревне Пакли.

Как ранее подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, «В рамках программы «Комфортный край» мы будем делать всё то, что особенно необходимо жителям в территориях. Очень важна поддержка проектов, которые инициируют сами жители муниципалитетов в своих населённых пунктах».

Будем следить за ходом работ. А пока порадуемся за крыловских учащихся, ведь в новом учебном году у них будет прекрасный обновлённый школьный двор.