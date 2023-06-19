В Губахе запущено уникальное производство аммиака, карбамида и меламина (АКМ)

В рамках проекта на предприятии «Метафракс Кемикалс» создано порядка 400 новых высококвалифицированных рабочих мест.

В Губахе на площадке АО «Метафракс Кемикалс» введен в эксплуатацию уникальный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола (АКМ). В церемонии открытия объекта принял участие замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководство компании, представители промышленного и банковского секторов.

В компании отмечают, что в результате реализации проекта создан технологически взаимосвязанный комплекс АКМ с проектной мощностью по карбамиду – 500 тыс. тонн в год, по аммиаку – 298 тыс. тонн в год и по меламину – 40 тыс. тонн. Проект реализован в рамках Программы развития компании до 2025 года. Благодаря созданию комплекса АКМ расширена номенклатура выпускаемой предприятием продукции. Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией «Метадинеа», входящей в состав «Метафракс Групп».

Михаил Юрин подчеркнул, что сегодня открывается новая страница в истории предприятия. «“Метафракс Групп” силой своей инженерной школы, управленческой команды в очередной раз продемонстрировала, что любые планы можно осуществлять в любых условиях. Созданное производство – уникальное, аналогов ему нет. Мне как пермяку вдвойне приятно здесь сегодня находиться, поздравлять вас с этим событием. Желаю вам новых амбициозных проектов!», – поздравил замминистра.

Пуск в эксплуатацию комплекса АКМ означает завершение одного из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Его общая стоимость (без НДС) составила более 67 млрд руб.

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил участников церемонии с историческим событием. «Компания “Метафракс” является нашим надежным партнером в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов региона. Благодаря пуску АКМ в Прикамье появилось одно из крупнейших в мире предприятий в отрасли органической химии. Это станет драйвером для развития в регионе новых производств. Самое важное, что реализация инвестпроектов компании способствует развитию Губахи. В рамках проекта создано порядка 400 новых рабочих мест, для работников возведено шесть многоэтажных жилых домов, проделана большая работа по благоустройству города. Благодаря таким предприятиям вносится весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа и соседних территорий», – подчеркнул губернатор.

Как пояснили на предприятии, запуск уникального комплекса АКМ дает значительный экологический эффект: выбросы углекислого газа из печей риформинга производства метанола в атмосферу будут снижены в два раза. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистом водороде и чистом азоте, нет риформинга. Выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся за счет создания установки выделения CO2. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать порядка 400 тыс. тонн диоксида углерода.

Применение извлеченного из дымовых газов СО2 именно для синтеза карбамида применено на «Метафраксе» впервые в мировой практике. Установка выделения углекислого газа – единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности.

По словам председателя Совета директоров «Метафракс Групп» Армена Гарсляна, реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке на всех уровнях: «Мы чувствовали эту поддержку, преодолевая все вызовы, с которыми столкнулись в ходе строительства. Хочу поблагодарить наш мощный коллектив единомышленников за достигнутый успех. Мы действовали вместе, поэтому смогли создать это производство. Мы не отделяем город и край от нашего предприятия. Новые рабочие места, возведенные в Губахе многоэтажки, городская инфраструктура будут служить людям десятилетиями. И это то, что вдохновляет на движение вперед и воплощение в жизнь новых проектов».

В рамках запуска нового производства также состоялась церемония награждения сотрудников предприятия.

Дмитрий Махонин вручил Благодарность Министерства экономического развития РФ директору завода АКМ Александру Лысову и члену Совета директоров «Метафракс Групп», руководителю проекта АКМ Владимиру Дауту.

Звание «Почетный химик» присвоено начальнику ПТО завода АКМ Андрею Хлебникову. Почетный грамотой Минпромторга РФ награжден руководитель строительства комплекса АКМ Александр Усынин.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края отмечены: Александр Ларионов, начальник управления строительством комплекса АКМ; Алексей Долганов, главный инженер завода АКМ; Роман Пащенко, начальник цеха меламина; Роман Шуваев, инженер по КИПиА завода АКМ; Алексей Князев, механик завода АКМ; Егор Лимонов, начальник отделения синтеза и выделения углекислого газа цеха аммиака; Ирина Черных, помощник по координационной работе комплекса АКМ.

Источник – сайт губернатора и правительства Пермского края