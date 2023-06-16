В Пермском крае стартуют бесплатные занятия в рамках проекта «Тренер нашего двора». В этом году тренировки будут проводить 117 квалифицированных наставников в 38 муниципальных образованиях.





Занятия будут проводиться не реже двух раз в неделю на спортивных объектах общего доступа. Первые тренировки для всех желающих начнутся 15 июня и продлятся до 15 сентября 2023 года. Список площадки, на которых будут проводиться занятия, размещены на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/info/categories/132/



Для проведения тренировочного процесса каждый инструктор получил оборудование и инвентарь на сумму до 30 тыс. руб.

«Проект выполняет важные задачи: инструкторы получают качественный инвентарь и оборудование, который останется у них и будет использоваться в дальнейшей работе, а жителям предоставляется возможность заниматься под руководством специалистов на современных спортивных площадках шаговой доступности. Сейчас в Пермском крае построено и отремонтировано более 400 спортивных объектов различных форматов и для нас очень важно, чтобы площадки были наполнены жизнью», рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.



В этом году в рамках регионального проекта будут проводиться занятия по таким видам спорта, как бадминтон, баскетбол (стритбол), волейбол, легкая атлетика, фитнес-аэробика, футбол (мини-футбол), общая физическая подготовка (ОФП), северная ходьба, флорбол.

Сохраняйте себе расписание тренировок.



Место проведения: спортивная площадка по адресу: с.Гремяча, ул.Школьная, 1.



Футбол

Понедельник и пятница с 18:00 до 19:00

Тренер Фарид Юсупов



Баскетбол

Понедельник и пятница с 19:00 до 20:00

Тренер Даниил Юсупов



Занятия проводятся бесплатно в рамках регионального проекта «Тренер нашего двора» с 15 июня по 15 сентября.