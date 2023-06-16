Более 200 тысяч жителей Пермского края воспользовались возможностями платформы обратной связи

С начала 2023 года на Платформу обратной связи (ПОС) поступило 11 тыс. обращений от жителей Пермского края. Кроме того, более 220 тыс. прикамцев приняли участие в общественных голосованиях. Об этом сообщают аналитики федеральной информационной системы ПОС, созданной по поручению Президента РФ.

Напомним, Платформа обратной связи позволяет обращаться в органы власти онлайн. Через ПОС можно сообщить о проблеме, задать вопрос, принять участие в голосованиях или общественных слушаниях.

Жители Прикамья наиболее часто обращаются через ПОС, чтобы воспользоваться возможностью электронной записи на прием к врачу, а также по вопросам медицины, дорог, благоустройства и другим. В том числе в апреле и мае с помощью ПОС могли участвовать во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Чтобы стать пользователем платформы, нужно скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт https://pos.gosuslugi.ru. Затем необходимо авторизоваться через «Госуслуги». Перейти на платформу также можно также через виджеты в официальных сообществах органов власти и бюджетных организаций (администраций округов, школ, домов культуры, больниц и так далее).