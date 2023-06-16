ПМЭФ: Глава Минспорта РФ и губернатор Прикамья обсудили ход подготовки форума «Россия – спортивная держава»

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме на стенде Министерства спорта РФ в присутствии главы ведомства Олега Матыцина губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО «Россия – спортивная держава» Алексей Степанов заключили соглашение. Документ, подписанный между Правительством Пермского края и АНО, распределяет зоны ответственности при подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава», а также предусматривает сроки реализации основных мероприятий в рамках его организации.

Напомним, XI международный форум «Россия – спортивная держава», флагманское событие празднования 300-летия столицы Прикамья и 100-летия Министерства спорта РФ, состоится в Перми с 19 по 22 октября. Указ о проведении международного форума в 2023 году в Пермском крае подписан президентом России Владимиром Путиным.

Форум является главным событием спортивной отрасли страны и самой авторитетной площадкой в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Он ежегодно объединяет более 3 000 человек – олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии.

Алексей Степанов отметил, что в этом году участников форума традиционно ждет насыщенная деловая, культурная и спортивная программы: «Не буду сейчас раскрывать всех секретов, следите за новостями на наших ресурсах. Приглашаю всех в Пермский, спортивный край!»

После подписания соглашения ход подготовки к проведению форума министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обсудили в рамках рабочей встречи.

Глава региона отметил, что на сегодня сформирован региональный оргкомитет, в том числе выбраны основные площадки проведения событий. Проходит детальная проработка программы мероприятия, чтобы вовлечь максимально большое число участников из числа как профессионалов и экспертов отрасли, так и зрителей.

Определены ключевые спортивные события: планируется, что в рамках форума Пермь примет четыре события международного уровня. В УДС «Молот» состоится Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). На этом же объекте пройдет турнир по баскетболу 3х3: об участии в нем сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Спортивный комплекс «Красава» станет базой для турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. ДС «Орленок» станет площадкой отборочного этапа инженерных команд международного чемпионата «Битва роботов».

Помимо этого, в настоящее время совместно с АНО «Россия – спортивная держава» ведется работа по привлечению волонтеров. Также прорабатываются вопросы обеспечения безопасности участников форума, комфорта размещения гостей в отелях и другие ключевые направления работы.

Олег Матыцин высоко оценил ход подготовки региона к проведению форума. «В рамках празднования 300-летия Перми планируется широкий перечень мероприятий, в том числе спортивных. С нетерпением ждем проведения в Перми международного форума "Россия – спортивная держава", рассчитываем, что регион проведет его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край – активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры», – сказал министр.

Создание в регионе условий для массового и профессионального спорта стало еще одной из тем рабочей встречи Олега Матыцина и Дмитрия Махонина.

Глава Пермского края акцентировал, что регион «серьезными темпами» развивает спортивную инфраструктуру. «В этом году завершаем масштабную реконструкцию спортивного комплекса "Энергия", приступаем к строительству двух объектов за счет средств частных инвесторов. Кроме того, есть планы по реализации еще нескольких масштабных проектов – таких как реконструкция лыжно-биатлонного комплекса "Пермские медведи" и строительство комплекса "Комета"», – отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, региональные власти планируют модернизировать комплекс «Пермские медведи», выкупленный в краевую собственность. Масштабная реконструкция объекта позволит принимать соревнования российского масштаба по лыжным гонкам и биатлону. Мастер-план разрабатывался, в том числе, и при участии федерации лыжных гонок России, которая выдала свои рекомендации по расположению и характеристикам трасс. Первый этап реконструкции предполагает строительство трасс и приобретение спортивного инвентаря для проведения тренировочного процесса, второй – создание санаторно-курортной зоны.

Строительство комплекса «Комета» – масштабный проект, который планируется реализовать в микрорайоне Новые Ляды до 2026 года в рамках соглашения, заключенного между Правительством Прикамья и «Роскосмосом». Проект предполагает возведение учебно-тренировочного комплекса игровых видов спорта. В него войдут школа-интернат, стадион, тренажерный и игровой зал, бассейн, круглогодичный ледовый каток, гостиница, а также медико-восстановительный центр. Будущий спортивный кластер должен стать площадкой, на которой жители края смогут заниматься восемью видами спорта. Ключевым из них станет баскетбол: обсуждается вопрос организации на территории спорткомплекса тренировочной базы сборной России по баскетболу 3х3.

В завершение встречи Дмитрий Махонин пригласил Олега Матыцина посетить мероприятия юбилея города.