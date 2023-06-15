В столице Прикамья в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдет четыре международных турнира

На заседании оперативного штаба по подготовке к крупнейшему спортивному событию года в спортивной отрасли страны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к международному форуму «Россия – спортивная держава» (РСД) – флагманскому событию празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщили в Минспорта Пермского края.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Он заслушал доклад заместителя председателя Правительства Пермского края Дмитрия Самойлова о выполнении поручений, данных региональным властям на предыдущем оргкомитете.

Дмитрий Самойлов сообщил, что на сегодня часть поручений уже выполнена. Разработан бренд-бук форума, сформированы предложения по темам пленарного заседания, среди них «Спорт. Вызовы и пути развития в современных условиях» и «Спорт без границ. Открытость миру». Также созданы межведомственные рабочие группы по основным направлениям подготовки к форуму: волонтеры, транспорт, медицинское обеспечение, безопасность и т.д.

«По предложению Правительства Пермского края основными деловыми площадками Форума являются СК им. В.П. Сухарева, где пройдет пленарное заседание, а также выставочный центр "Пермь-Экспо" – место организации деловых мероприятий и выставки "Спорт. Инновации и перспективы" и мультимедийный исторический парк "Россия – моя история". Также будет задействован курорт Губаха, который станет местом проведения конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни», – рассказал Дмитрий Самойлов.

Кроме деловой программы в рамках форума планируется обширная спортивная программа. Пермь примет сразу четыре международных турнира. Их смогут посетить гости и участники форума, а также жители Пермского края. В УДС «Молот» состоится Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). На этом же объекте пройдет турнир по баскетболу 3х3.

«Сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Предварительное согласие от сторон на участие в таком турнире есть», – рассказал член федерального организационного комитета форума РСД, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Спортивный комплекс «Красава» станет площадкой для международного турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также пройдут соревнования с международным участием «Битва роботов». Напомним, на форуме РСД состоится один из отборочных этапов этого международного инженерного чемпионата. На этот этап прошли 67 команд из 20 российских регионов, включая шесть из Пермского края – «Варяг», «Клещ», «Спартак», «Матанга», «Газонокосильщики» и «Шредер». Дополнительно допущены 10 команд из восьми стран – Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Таджикистана и Турции. На форуме в столице Прикамья за выход в полуфинал поборются 39 команд.

Члены оперативного штаба поддержали инициативы Пермского края. Азат Кадыров высоко оценил разнообразие спортивных событий и предложил рассмотреть вопрос о создании дополнительных спортивных активностей непосредственно на площадках проведения форума.

«2023 – год юбилейный и для Перми, и для Министерства спорта РФ, которому исполнилось 100 лет. Поэтому предлагаю рассмотреть возможность внедрения исторической тематики при создании активностей на площадке», – пояснил Азат Кадыров.

Напомним, Указ о проведении международного форума «Россия – спортивная держава» в столице Прикамья в 2023 году подписан президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоится с 19 по 22 октября.

Это главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Каждый год форум объединяет более 3 000 человек: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии.