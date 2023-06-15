Развивающую игрушку производства фабрики из Краснокамска признали лучшей в России

Краснокамская фабрика деревянной игрушки стала победителем национальной премии «Золотой медвежонок» – главной отраслевой награды в сфере товаров и услуг для детей, сообщили в компании.

В этом году продукцию и услуги экспертам премии презентовали предприятия из 28 российских регионов. В номинации «Лучшие игрушки и игры» промышленники из Краснокамска представили пирамидку «Геометрическая полянка». Как рассказали на предприятии, она способствует изучению основных цветов, форм и размеров. В процессе игры дети формируют навык выполнения последовательности действий, учатся ориентироваться в пространстве и на плоскости, расширяют словарный запас и развивают логическое мышление, концентрацию внимания, зрительное и слуховое восприятие.

По словам директора департамента развития продаж «КФДИ» Екатерины Ладейщиковой, высокая оценка экспертов – это заслуга всего коллектива фабрики: «Для нас “Золотой медвежонок” – значимая награда, которая подтверждает качество нашего товара. Высокая оценка и признание экспертного совета доказывают, что мы создаем правильные развивающие игрушки. Мы будем продолжать разрабатывать качественные, интересные и безопасные игрушки для детей», – поделилась Екатерина Ладейщикова.

Всем победителям премии были вручены атрибуты премии – статуэтка, диплом и плюшевый медвежонок лимонного цвета.

Отметим, премия «Золотой медвежонок» проводится ежегодно с 2010 года при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Минпромторга России. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет. В него входят ведущие представители науки, культуры, медицины, педагогики, психологии, возрастной физиологии и гигиены, образования, практиков работы с детьми. На основе оценки номинантов премии эксперты определяют ту продукцию или услугу, которая является лучшим образцом продуманности, функциональности, полезности, качества и безопасности для детей.

Добавим, для КФДИ это четвертая награда – ранее фабрика уже участвовала в премии и побеждала в номинациях «Лучшие игры и игрушки», «Зал славы».

Справка

ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» производит экологически чистые игрушки, которыми играют дети по всей России, а также за ее пределами. Компания занимает 5 тысяч кв. м. производственных площадей и изготавливает 300-400 тыс. игрушек в год.