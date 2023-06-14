В столице Прикамья состоялось открытие масштабной выставки фестиваля «Оружие Победы»

Для всех желающих экспозиция будет доступна с 11 июня по 20 октября в цехе № 5 Завода им. Шпагина. Вход бесплатный, по регистрации.

Сегодня, 10 июня, в рамках уникального патриотического фестиваля «Оружие Победы», флагманского события программы Пермь-300, в цехе № 5 социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоялось открытие масштабной экспозиции. Символический старт мероприятию был дан гудком «Эшелона Победы», прибывшего на станцию Пермь-1 в рамках фестиваля. Этот состав на паровозной тяге, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, все желающие смогут посетить его по 12 июня включительно.

Участие в торжественном открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев, представитель общественной палаты Прикамья в Общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, руководители промышленных предприятий и общественных объединений и другие почетные гости фестиваля.

Напомним, фестиваль «Оружие Победы» – проект, который расскажет жителям и гостям краевой столицы о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья, которое сегодня бережно хранится и преумножается. Кроме того, фестиваль и выставка – возможность выразить благодарность значительной части местного населения, трудящегося на благо обороноспособности страны.

Дмитрий Махонин отметил, что на протяжении всей своей истории Пермский край был территорией, где куется оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод. По словам главы региона, сегодня во многом благодаря самоотверженному труду наших земляков, предков и современников, Россия является великой державой. Губернатор подчеркнул, что многие мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми посвящены патриотике, воспитанию молодого поколения и памяти о подвигах героев.

«Благодарю наших земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает нашу Родину в ходе СВО. Спасибо тем людям и предприятиям, которые участвовали в создании выставки «Оружие Победы». Она очень важна, особенно для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект!» – акцентировал Дмитрий Махонин.

Участники ознакомились с выставкой, на которой представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 130-мм М-46. Также на площадке презентована другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и т.д.

По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, большинство экспонатов доступны для просмотра широкому зрителю впервые, так как они были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.

Часть выставки посвящена выдающимся конструкторам военной техники и вооружения. В рамках экспозиции «Гениальные генеральные» посетители смогут познакомиться с именами, историями и достижениями тех, кто двигал российскую науку и формировал вокруг себя коллективы единомышленников для решения сверхсложных задач в военное и послевоенное время.

Также на площадке цеха № 5 прошел концерт «Вера в Победу», организованный совместно с Пермской епархией и лично митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием. Артисты Прикамья представили различные концертные номера, посвященные памяти героев и событиям военных лет.

Кроме того, сегодня на площадке перед Заводом Шпагина был установлен памятный знак «Пермь – город трудовой доблести». Он представляет собой образ железного знамени оборонной промышленности региона.

Отметим, выставочная экспозиция будет доступна для посещения жителям и гостям Пермского края с 11 июня по 20 октября в цехе № 5 Завода им. Шпагина. Вход на нее бесплатный по предварительной регистрации на сайте по ссылке: https://museumperm.ru/page/armsofvictory. Для посетителей выставки подготовлена экскурсионная программа и другие мероприятия - лекции, презентации, кинопоказы, дискуссии от ученых, преподавателей университетов, сотрудников заводов по инженерной, исторической, краеведческой тематике.

Напомним, помимо экспозиции на Заводе им. Шпагина в рамках фестиваля «Оружие Победы» запланированы и другие мероприятия. Например, зрителям будет представлен одноактный балет по первой части знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, созданной в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. В день присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести» состоится концерт группы «Любэ». Кроме того, частью фестиваля станет авиашоу «Крылья Пармы» с участием авиационной группы высшего пилотажа «Русь».

Напомним, фактический старт фестиваля состоялся 9 мая во время торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Механизированная колонна исторической и современной военной техники пермского производства прошла по Комсомольскому проспекту и ул. Ленина до Театра-Театра, где в течение всего дня ее могли осмотреть жители и гости города.

Источник – сайт губернатора и правительства Пермского края