В Прикамье cтартовал конкурс для ТОС индивидуальных жилых домов «Выиграй детскую площадку»

В Прикамье региональный оператор «ПРО ТКО» начал прием заявок для участия в акции для жителей индивидуальных жилых домов «Не подведи свой ТОС, заплати за ТКО – выиграй детскую площадку!» (прим. ред. ТОС – территориальное общественное самоуправление).

Их необходимо подать до 1 июля. Скачать заявку можно на сайте АО «ПРО ТКО» tkopro.ru в разделе «Документы», во вкладке «Договоры и заявки».

Как рассказали организаторы, акция направлена на улучшение внешнего облика муниципалитетов, появление в территориях новых элементов благоустройства, а также развитие ответственного отношения потребителей к оплате услуги по вывозу ТКО. «Практически рядом с каждым многоквартирным домом есть своя детская или спортивная площадка, в районах частных домовладений гораздо меньше элементов благоустройства. Поэтому конкурс проводим именно для жителей частного сектора», – уточнил генеральный директор компании «ПРО ТКО» Степан Микаберидзе.

Акция проводится до 1 октября 2023 года включительно. До этого времени всем домовладениям, входящим в ТОС, необходимо своевременно оплатить имеющуюся задолженность за услуги по вывозу ТКО по квитанциям. Победителями будут выбраны ТОСы, в организации которых состоят домовладения, проявившие с 1 августа по 1 октября наибольшую активность по оплате услуг за вывоз ТКО.

Приз за первое место – комплектующие для новой детской площадки. ТОС, занявший второе место, получит уличные тренажеры. Поощрение за третье место – дворовые лавочки.

Подведение итогов конкурса состоится 1 ноября 2023 года.

Результаты будут опубликованы на сайте АО «ПРО ТКО» tkopro.ru в разделе «Новости».