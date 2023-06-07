В Прикамье участники проекта «ПРОуборка» собрали порядка 100 тонн мусора

Прикамский регоператор «ПРО ТКО» подвел итоги первого масштабного экологического проекта «ПРОуборка». В нем приняли участие более 3 тыс. человек из 41 муниципального образования Прикамья. В Перми проект поддержали жители трех районов – Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского.

Напомним, критериями для оценки территорий стали количество участников и количество (объем) собранного мусора. Также учитывалось, насколько активно в муниципалитете проходило народное голосование за выбор локации для проведения «ПРОуборки».

Всего за время «ПРОуборки» участники собрали 5 870 мешков с мусором – это порядка 100 тонн. Весь собранный мусор «ПРО ТКО» совместно с Ассоциацией операторов Пермского края по обращению с отходами вывезли на полигоны.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал важность проведения масштабных проектов по уборке и благоустройству территорий: «Это важная традиция, которую активно поддерживают жители Прикамья. Горжусь, что с каждым годом в таких мероприятиях принимает участие все больше молодежи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознает, как важно каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного края».





Специалисты «ПРО ТКО» отмечают, что «ПРОуборка» – новый проект, у которого пока нет аналогов в России. Его уникальность в том, что жители каждого муниципального или городского округов сами народным онлайн-голосованием определяют место, которое они совместно с органами местного самоуправления, коллективами предприятий и регоператором приводят в порядок.



Генеральный директор АО «ПРО ТКО» Степан Микаберидзе сообщил, что еще одна особенность проекта – сближение власти и жителей территорий. «Когда в одном месте на равных трудятся на благо своего населенного пункта сотрудники администрации, жители, руководители предприятий и их подчиненные, тогда меняется в лучшую сторону и оценка самой власти», – рассказал он.



Добавим, первая общекраевая «ПРОуборка» состоялась 20, 21, 27 и 28 мая, точную дату проведения проекта в территориях также выбирали муниципалитеты.



Абсолютным лидером в этом году стал Кунгурский муниципальный округ. На уборку склона Сылвы у машзаводского моста вышли 850 кунгуряков, они собрали 800 мешков мусора.



Также в десятке лидеров:

Горнозаводский городской округ, где 150 участников собрали 480 мешков мусора,

Куединский муниципальный округ – 105 жителей собрали 460 мешков с мусором,

Октябрьский городской округ – 200 жителей, 400 мешков мусора,

Бардымский муниципальный округ – 100 участников, 270 мешков мусора,

Краснокамский городской округ – 79 участников, 220 мешков мусора,

Верещагинский городской округ – 153 участника, 225 мешков мусора,

Суксунский городской округ – 150 участников, 200 мешков мусора,

Осинский городской округ – 150 участников, 200 мешков мусора,

Нытвенский городской округ –70 участников, 180 мешков мусора.

Учитывая положительные отзывы, которые поступали в «ПРО ТКО» по итогам «ПРОуборки» со всех территорий, где она состоялась, а также благодаря поддержке и высокой активности участников, регоператор решил следующую «ПРОуборку» провести уже осенью 2023 года. «Это даст возможность прибирать все новые и новые проблемные территории и вовлекать в проект все больше жителей», – уточняют в «ПРО ТКО».