Осинцы – на полумарафоне

В Пермском крае на старт Всероссийского полумарафона «ЗабегРФ» вышли более 5 тысяч человек, в том числе и осинские спортсмены. Самыми востребованными дистанциями у участников стали 10 и 21,1 км.

Отметим, полумарафон прошел в 89 городах России. Он стал самым масштабным спортивным мероприятием такого вида в мире – участие в нем приняли 160 тыс. человек. В этом году «ЗабегРФ» вышел даже за пределы страны. Впервые мероприятие под брендом One Run проходит в столицах Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. Города-участники «Забега» традиционно борются за звание беговой столицы России.

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, в юбилейный для города год количество слотов было увеличено с 3 до 5 тыс. «В этот раз решили попробовать войти в число самых бегающих регионов страны. Жители подтвердили свое желание и готовность принимать участие в таких мероприятиях. Теперь осталось дождаться результатов. Рейтинг самых бегающих субъектов по данным организаторов «ЗабегРФ» будет составлен после подсчета участников во всех городах», – добавила она.

Кроме этого, 300-летнему юбилею краевой столицы была посвящена и специальная дистанция – 300 метров. Ее преодолевали самые юные участники. Для спортсменов более старшего возраста и начинающих бегунов была доступна дистанция в 1 км. Общее количество участников на этих дистанциях более 1,6 тыс. человек. «Наш забег, наряду с соревновательной функцией, выполняет важную – объединяющую. Традиционно в корпоративном турнире приняли участие больше 50 команд. А «школьный» турнир стал масштабнее в разы. Это заряжает, а в Перми растет новое беговое поколение!», – рассказала организатор «ЗабегРФ» в Перми Александра Посохина.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что большие спортивные мероприятия способствуют реализации задачи по вовлечению в регулярные занятия физической культурой жителей Прикамья. «Развитие массового спорта – одно из важнейших направлений работы регионального Правительства. Для этого помимо крупных инфраструктурных объектов строим небольшие спортивные площадки, обновляем стадионы, проводим соревнования разного уровня. Ежегодно на эти мероприятия предусматриваются средства федерального и регионального бюджетов», – акцентировал глава Прикамья.

Источник - сайт администрации губернатора Пермского края