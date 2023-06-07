Ремонт крыш – на контроле

В Пермском крае идет капитальный ремонт крыш 92 многоквартирных дома.

В Прикамье в этом году запланировано капитально отремонтировать крыши 92 многоквартирных домов в Перми, Соликамске, Березниках, Краснокамске, Осе, Верещагино и других населённых пунктах. Как сообщили в региональном Фонде капремонта, работы по всем объектам уже ведутся.

Например, в п. Ильинский по ул. Бутырина в доме № 5 производится замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жесткости. Вместо шифера, который был уложен еще с момента строительства дома на крыше появились оцинкованные профлисты, а также установлены противопожарные люки.

Дополнительно все деревянные конструкции обработаны специальным огнебиозащитным составом, установлено новое, более надежное кровельное ограждение, кроме того будет восстановлен верхний конструктив вентиляционных шахт.

По словам специалистов Фонда, ремонт крыши требует досконального контроля. «Мы внимательно следим за подрядчиками, если речь касается работ на кровле, ведь из-за недобросовестных действий строителей могут пострадать жильцы домов. Именно для этого предусмотрен независимый строительный контроль подрядчиков», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, после завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет 5 лет, в течение которого подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество своей работы. Если в течение этого срока выявлены дефекты, то подрядчик их устраняет за собственные средства.

Отметим, в Пермском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Всего в региональную программу капитального ремонта включено более 12 тыс. объектов по различным видам работ.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края