5874 осинца проголосовали за Ярмарочную площадь

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 апреля по 31 мая включительно. В этом году в нем приняли участие более 255 тыс. жителей Пермского края.

«Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Прикамье на голосование было вынесено 30 объектов из 13 муниципальных образований. Их перечень формировался муниципальными образованиями с учетом предложений жителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале отметил, что наибольшую активность проявили жители пяти территорий: Осинского, Чайковского, Чернушинского, Кунгурского и Березниковского округов.

Так, в Чайковском победил проект благоустройства пешеходной зоны по ул. Ленина на участке от речного вокзала до площади Карла Маркса. Им предусмотрены работы по устройству пешеходных дорожек, уличного освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению территории и устройству заездных карманов.

Жители Чернушки большинством голосов поддержали преображение Бульвара культуры. В администрации округа рассказали, что в следующем году там будет проведен ремонт тротуаров, расширена автопарковка, обустроены места отдыха с цветочными вазонами и парковыми навесами.

В Березниках большинством голосов жители выбрали следующий этап работ по преображению «Тропы Здоровья».

В Осе в 2024 году продолжится благоустройство Ярмарочной площади. За третий этап проголосовали 5874 человека.

А более 11,3 тыс. жителей Кунгура проголосовали за проект обновления ул. Карла Маркса. Отметим, в Перми победил проект благоустройства долины р. Данилиха. Его поддержали 37,4 тыс. жителей краевой столицы, а всего же за объекты благоустройства в Перми проголосовало 80 тыс. человек.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ и благоустройства, победителями признаны также проекты: Сквер «Ленин ART» в Чусовом, Павловская аллея по ул. Ленина в Очёре, сквер им. П.М. Пелиха в Добрянке, Инженерный сквер в Полазне и Городской парк в Соликамске.

Кроме того, в Лысьвенском, Краснокамском и Кудымкарском округах определены внешние облики обновляемых пространств.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Напомним, в ходе голосования на всероссийской платформе поддержать тот или иной проект или общественную территорию мог каждый житель России старше 14 лет. Граждане могли сделать выбор на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождали голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Справка

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, важной составляющей которого является непосредственное участие жителей страны – принять участие в голосовании и выбрать объект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет.