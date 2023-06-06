Заработал фонд «Защитники Отечества»

Фонд «Защитник Отечества» помогает участникам СВО получить все полагающиеся меры поддержки – медицинскую и социальную реабилитацию, лекарства и технические средства реабилитации, психологическую помощь и санаторно-курортное лечение. Он оказывает адресную поддержку семьям погибших бойцов.

Боевые действия – испытание не только для бойцов, которые ценой жизни и здоровья защищают Родину. Это испытание для их семей, которые живут в тревоге за родного человека. Часто отъезд главы семьи влечёт за собой проблемы, которые сложно или невозможно решить без поддержки извне.

Возвращение участников СВО домой, в мирную жизнь тоже не всегда проходит гладко. Бывает, им нужна помощь в восстановлении физического и душевного здоровья, в поиске места работы. И это испытание для всех нас – граждан, общества, государства, от которых требуется проявить человеческое участие и заботу и создать эффективные инструменты поддержки участников СВО и их семей.

С этой целью по инициативе Президента Владимира Путина в России был создан фонд «Защитник Отечества». Ничего подобного в нашей стране не было ни после Великой Отечественной, ни после Афганистана, ни после других военных конфликтов. Открытие фонда – ещё одно подтверждение, что ни один участник СВО, ни одна их семья не будут брошены или забыты. Высшая справедливость требует, чтобы к каждому из них отнеслись с уважением и заботой.

– Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. В этом и состоит задача открывшегося фонда. Уверен, обученные специалисты смогут найти подход ко всем обратившимся и оказать необходимую помощь и поддержку, – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Прикамский филиал фонда возглавил Константин Строгий – офицер с боевым опытом. Он сам прошёл не одну «горячую точку», много лет отработал в правоохранительных органах. Возможность понимать нужды ветеранов боевых действий и разговаривать с ними на одном языке пригодилась Строгому, когда он в прошлом году занялся организацией помощи участникам СВО и их семьям. Единый центр поддержки разместили в пермском Доме офицеров на улице Сибирской, 59. Нуждавшиеся в помощи знали, что по этому адресу им помогут, и обращались сюда со всех уголков региона. Естественно, что именно здесь было решено разместить филиал фонда.

– Дом офицеров исторически был настоящим домом для пермских военнослужащих. С ноября 2022 года здесь работает Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Наработан большой опыт, мы знаем, с какими проблемами к нам приходят, какие решения нужны. Но у каждого – свои нюансы, поэтому создание фонда назрело, фонд будет индивидуально сопровождать каждого ветерана, – отметил Константин Строгий.

По его словам, штат прикамского филиала фонда полностью укомплектован. Для работы в нем специальную подготовку прошли 35 социальных координаторов. Семеро из них плюс психолог, юрист и другие специалисты будут работать в офисе фонда. Часть специалистов - сосредоточатся на территориях Пермского края.

– К нам можно звонить или обращаться лично. Каждое обращение будет взято в работу, проработано. Результатом станет оказание адресной помощи, – рассказал социальный координатор фонда Валерий Трегубов.

Фонд призван оказать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки – медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения. Он поможет ветеранам в переобучении и трудоустройстве, решении бытовых вопросов. При необходимости организует долговременный уход и адаптацию жилых помещений под нужды инвалидов.

– Очень правильная инициатива. Бойцам на передовой важно чувствовать поддержку, что они не одни, с ними вся страна, и в случае необходимости помогут и им, и их семьям, – считает один из ветеранов СВО.

У многих участников СВО при невозможности в силу разных причин вернуться на фронт остается желание быть полезными, продолжать вносить свой вклад в общее дело. Таких неравнодушных ветеранов фонд вовлечет в общественные проекты. Их главными направлениями станут патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд поможет НКО и волонтерам, которые работают с ветеранами СВО и членами их семей.

Напомним, в Прикамье с прошлого года ветеранам СВО и их семьям помогают в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край». Муниципальные центры «Помощь здесь», созданные по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина, с февраля этого года действуют в каждой территории региона, и их работа будет продолжена. Координатор проекта Лилия Ширяева рассказала, что система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край» будет налаживать взаимодействие с фондом.

С учётом значимости задачи вопрос организации помощи дополнительно проработали на заседании правительства Пермского края. По словам министра социального развития Павла Фокина, в центры «Помощь здесь» поступило 1,8 тыс. обращений. 556 – лично. 1,3 тыс. – по единому номеру горячей линии «122». Чаще всего обращаются за социальной и бытовой помощью, соцвыплатами и денежным довольствием, за информацией о военнослужащих. По 86 процентам обращений вопрос уже решен, остальные остаются в работе. По итогам заседания глава региона поручил краевому минздраву открыть кабинеты медико-психологической помощи для психологического сопровождения и реабилитации военнослужащих.

– Мы окажем поддержку фонду, будем ждать обратную связь от социальных координаторов и тех, кто будет обращаться в фонд. У всех жителей края должно быть четкое понимание, в какой ситуации и куда они могут обратиться в случае необходимости, – резюмировал Дмитрий Махонин.

Александр Давыдов

Источник: газета «Звезда» № 21 от 02.06.2023

СПРАВКА

Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» возглавил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» для оказания консультационной помощи ветеранам СВО расположен в здании Дома офицеров Пермского гарнизона по адресу: ул. Сибирская, 59.

Телефон: 8 (342) 204-2-100

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