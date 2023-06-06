31 мая - Всемирный день без табака

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения табакокурение является причиной 7 000 000 смертей ежегодно: более 6 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма (так называемые «пассивные» курильщики). В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают до 400 тысяч человек.

ВОЗ внесла в календарь Всемирный день без табака в 1987 году. Традиционно этот день отмечается ежегодно в последний день весны - 31 мая. Акция направлена на привлечение внимания мировой общественности к проблеме табачной эпидемии.

По мере возрастания количества людей, подверженных пагубной привычке, одновременно ширятся ряды тех, кто предлагает совсем отказаться от потребления табака. В большинстве случаев курильщики также осведомлены о вреде табака и хотят бросить свою вредную привычку.

По данным ВОЗ курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей. Неприглядная картина в этой области складывается и в России. У нас курит около 10% женщин, заядлыми курильщиками являются порядка 50-60% мужчин.

В современной России активные меры по борьбе с курением начались 20 лет назад. Так в 2001 году был принят первый федеральный закон «Об ограничении курения табака». В 2013 году введен новый федеральный закон — «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому было запрещено курение в общественных местах, спонсорство и реклама табака, а также вовлечение детей в употребление табака. В последние годы в результате принятых мер в РФ наблюдается некоторое сокращение числа курящих. В 2009 году в России курящими являлись 39,4% взрослого населения. По итогам 2022 года эта цифра снизилась, достигнув уже 30%.

В настоящее время в России предпринимаются активные меры по борьбе с табакокурением. Одним из самым эффективных методом борьбы с употреблением табака является повышение налогов на табачные изделия. Например, ВОЗ рекомендует повысить акциз на табачные изделия до 70% от цены продукта. Повышение этого показателя будет способствовать удорожанию табачных изделий.

В 2017 году Министерство Здравоохранения РФ разработало проект антитабачной концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на ближайшую перспективу. Эта концепция предполагает удорожание сигарет и других табачных изделий, а также полный запрет курения в общественных местах.

Курение табака приводит к сильной зависимости. У курильщиков достаточно быстро формируется привыкание к никотину, содержащемуся в табачных листьях, что обуславливает сильную потребность закурить снова и снова. Когда человек пытается бросить курить, у него проявляются симптомы отмены, среди которых: раздражительность, снижение концентрации внимания, проблемы со сном, повышенный аппетит, мощная тяга к табаку.

Помимо никотина в табачном дыму обнаруживается ряд других опасных химических веществ, таких как смолы, радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Многие курильщики ошибочно считают, что курение сигареты с фильтром безопасно, но это не так. Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы.

Помимо самого курильщика страдают и те, кто находится вокруг – так называемые пассивные курильщики.

Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний у онкологических больных и здоровых людей.

Курение наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, других заболеваний.

У курящих людей увеличивается риск развития язвы, а также рака желудка.

Самым серьезным последствием курения для органов ротовой полости является развитие рака губ, языка, горла, гортани и пищевода. Более 93% орофарингеальных раков (рак горла) вызваны курением.

Кроме того, непременным спутником курения может является неприятный запах изо рта, изменение цвета эмали зубов, воспалительные заболевания десен и нарушение вкусовых ощущений. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины примерно на 11 лет.

Но есть и хорошие новости: если человек отказывается от курения, то уже спустя год риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у него уменьшается вдвое, через 15 лет риск аналогичен риску того, кто никогда не курил.

В течение двух лет после прекращения курения риск развития инсульта уменьшится вдвое, и в течение пяти лет он будет таким же, как у некурящих. Также, предотвращается дальнейшее ухудшение состояния кожи, ранее вызванное курением.

Таким образом, как только курильщик отказывается от этой пагубной привычки, его здоровье улучшается, а организм восстанавливается.

Есть два надежных способа навсегда избавиться от повышенного риска возникновения заболеваний, связанных с курением: не начинайте курить! Если вы курите - бросайте. И помните, что неприятные ощущения при отказе от курения наиболее интенсивны в первое время, а затем уменьшаются и сходят на нет. Для снижения тяги к табаку вы можете использовать никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку, а также поливитамины, легкие успокаивающие препараты (настои валерианы, пустырника, пиона).

Если же справиться с курением самостоятельно не получается, всегда можно обратиться к врачу психиатру-наркологу. Помните, что диагноз табачной зависимости не сопровождается ограничением социальных прав. Успехов вам в борьбе с табакокурением и будьте здоровы!