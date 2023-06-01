Сами решили – сами вложились

В Осе началась реализация одного из самых крупных проектов по программе «Самообложение» в нашей территории – строительство тротуара протяжённостью около 1,2 километра вдоль улиц Зелёной и Комарова в микрорайоне Восточный.

Как сообщили в администрации округа, в прошлом году жители Восточного отправили заявку для участия в программе «Самообложение». Заявку одобрили, и этой весной начались работы. Подрядная организация «РемонтСтрой» согласно контракту планирует закончить строительство 7 июля.

Механизм поддержки инициатив граждан с применением средств самообложения населения предполагает, что на каждый рубль, вложенный в проект жителями, из регионального бюджета направляется ещё пять рублей. По сообщению Министерства территориального развития Прикамья на устройство тротуаров в микрорайоне Восточный в Осе из бюджета Пермского края выделено более 3,5 млн рублей, средства самообложения граждан составляют почти 700 тыс. рублей.

Также при финансовом участии жителей началось благоустройство мемориального комплекса селе Новозалесново. В прошлом году новозалесновцы решили участвовать в программе «Самообложение». Заявка получила одобрение. В рамках проекта расширят площадь действующего мемориала, установят ограждение и урны.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал необходимость поддержки местных инициатив, который позволяет решать в территориях задачи местного значения, особо важные для людей. «Благодаря проекту прикамцы сами решают, на что нужно потратить средства регионального бюджета, определяя, как сделать их жизнь в своих населённых пунктах более комфортной и безопасной, и принимают в этом непосредственное участие. Кроме того, это сказывается и на сохранности самих объектов: люди, вкладывая в них свои силы и средства, бережнее к ним относятся», – подчеркнул губернатор