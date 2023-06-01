Спортивная общественность села Гремячи, как и в прошлом году, вошла в проект «Тренер нашего двора». Фарид Юсупов и Даниил Юсупов стали победителями краевого проекта «Тренер нашего двора».

У селян вновь появилась возможность заниматься бесплатно под руководством профессионалов. Тренировки по футболу и баскетболу на спортивной площадке по улице Школьной планируется проводить не реже двух раз в неделю с 15 июня по 15 сентября.

Напомним, в прошлом году победителем проекта «Тренер нашего двора» также был учитель физкультуры Гремячинской школы Фарид Юсупов. Он проводил бесплатные тренировки по баскетболу и стритболу.

Бесплатные занятия для населения будут проходить в 38 муниципалитетах Пермского края. 117 тренеров получат оборудование и инвентарь на сумму до 30 тыс. руб. По информации Минспорта Прикамья, в этом году в рамках регионального проекта жители Пермского края займутся такими видами спорта, как баскетбол (стритбол), волейбол, лёгкая атлетика, фитнес-аэробика, футбол, общая физическая подготовка (ОФП), северная ходьба. В этом году на реализацию проекта из краевого бюджета выделено более 4,4 млн руб.

Отметим, в регионе по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведётся активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. Для этого строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть не менее 70 процентов.