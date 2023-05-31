В закрытии XV фестиваля им. Д.Б. Кабалевского примут участие почти полторы тысячи талантливых ребят Прикамья

В столице Прикамья 2 июня во Дворце культуры имени А. Г. Солдатова в рамках региональной программы празднования 300-летия столицы Прикамья состоится торжественная церемония закрытия XV Фестиваля искусств детей и юношества имени композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского «Наш Пермский край».

На ней соберутся порядка 1,5 тыс. детей из почти 4,8 тыс. ребят, ставших лауреатами фестиваля 1, 2 и 3 степени. Юные дарования увидят лучшие номера в музыкальном сопровождении оркестра «Орфей», получат свои заслуженные медали и подарки, проведут время на интерактивных площадках и «Лабиринте славы». Кроме того, они посетят открытый праздник Детских улыбок, который пройдет с 12.00 до 14.30 на площади возле ДК.

Программа праздника размещена по ссылке.

Отметим, фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского – один из старейших в регионе. Он впервые состоялся в 1977 году, и тех пор обогатился жанрами и номинациями, превратился в конкурс профессионального мастерства педагога и ученика, стал площадкой педагогических инициатив и инноваций. Зародившись как праздник инструментальной и хоровой музыки, за более чем сорокалетнюю историю он стал настоящим праздником искусства, пояснили в Минкульте Пермского края.

В региональном ведомстве сообщили, что в отборочном этапе пятнадцатого по счету фестиваля, проходящего с ноября 2021 года по июнь 2022 года, было рассмотрено более 18 тыс. заявок. Они поступили по 24 номинациях из 497 учреждений культуры. На зональный этап, который проходил в Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Кунгуре, Перми, Чайковском и Чусовом, было допущено 3675 заявок, предусматривающих выступления почти 12,3 тыс. детей как сольно, так и в составе дуэтов, трио или коллективов.

Лучшие номера с участием почти 7 тыс. ребят были представлены в Перми в финальном, четвертом этапе фестиваля под названием «Творческий олимп».

Дети соревновались во владении различными музыкальными инструментами (номинации «Скрипка», «Баян, аккордеон», «Фортепиано» и др.), в народных художественных ремеслах, ИЗО, инструментальных концертах, академическом и народном пении, театре, дизайне одежды, кино- и видеотворчестве, фотографии, цирковом искусстве.

Новшеством юбилейного фестиваля стало появление в нем номинации «Композиция». Этот сложный конкурс показал, что в Пермском крае есть талантливые юные композиторы. В джазовой музыке и аранжировке самым молодым лауреатам всего по 9 лет.

Также подчеркнем, что 29 мая лауреаты фестиваля, учащиеся музыкальных школ Пермского края, выступили на сцене Пермского театра оперы и балета с симфоническим оркестром театра под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Республики Башкортостан Валерия Платонова.

Организаторами юбилейного фестиваля стал Центр по реализации проектов в сфере культуры и краевой центр «Росток».