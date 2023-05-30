Жители Прикамья могут узнать о муниципальных и краевых мероприятиях в госпабликах

Информация о мероприятиях находится в официальных сообществах округа, а также профильных министерств в соцсети «ВКонтакте».

В летние месяцы будет проходить много событий, фестивалей и активностей в каждой территории. Узнавать о них можно в госпабликах администраций округов, учреждений культуры и образования. Мероприятия, проходящие в крае, можно посмотреть в госпабликах краевых Минкульта (https://vk.com/minkult.permkrai), Минобра (https://vk.com/minobrperm), а также краевого правительства (https://vk.com/permkrai20).

Так, к 300-летию столицы Прикамья проходит множество знаковых событий общероссийского масштаба. Пермский край сейчас принимает Национальный финал «Российской студенческой весны», также с 1 июня стартует Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок», в скором времени — Летний кубок КВН и другое. Узнать обо всех мероприятиях можно в паблике юбилея: https://vk.com/perm300official.

Кроме того, в Пермском крае реализуется проект «59 фестивалей 59 региона», в рамках которого в муниципалитетах Прикамья проходят фестивали народного творчества, ремесел и обрядовой культуры, праздники сбора урожая, ландшафтные фестивали и проекты исторической реконструкции. Большая часть событий традиционно проходит летом. Узнать о них и других мероприятиях, проходящих в округах, также можно в госпабликах администраций округов.

Напомним, в Пермском крае работает 1950 официальных пабликов государственных и бюджетных учреждений, среди которых администрации территорий, министерства, школы, детские сады, библиотеки и многое другое. Госпаблики работают в популярной соцсети «ВКонтакте», что позволяет жителям узнавать актуальную и проверенную информацию своевременно на удобной площадке. Кроме того, в меню госпабликов в VK теперь доступны виджеты платформы обратной связи Госуслуг — специальные кнопки «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение». Они позволяют жителям Прикамья оставить обращение, участвовать в общественных слушаниях, а также в голосованиях.

Напомним, все официальные сообщества сопровождаются отметкой, подтверждающей их подлинность, «Госорганизация» и флажком. Также адреса госпабликов публикуются на официальных сайтах ведомств и учреждений.