Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин провели пресс-конференцию, посвященную реализации программы «Пермь-300»

29 мая в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная реализации программы 300-летия Перми и ключевых событий юбилея. В ней приняли участие заместитель председателя Правительства РФ, глава федерального оргкомитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, член оргкомитета «Пермь-300», президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина, режиссер летнего фестиваля «Город встреч» Илья Авербух и продюсер фестиваля «Оружие победы» Гавриил Гордеев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в ходе подготовки к юбилею Пермь стремительно меняется. После подписания Президентом России Владимиром Путиным Указа о праздновании 300-летия основания Перми был сформирован оргкомитет, в который вошли представители власти, бизнеса, спорта, представители искусства, которые вкладывали душу в подготовку к празднованию 300-летия. «Команда губернатора при поддержке федерального Правительства сформировала инфраструктурную программу. Особо важно, что после юбилея жизнь не заканчивается, и многие проекты будут развиваться, но значительная часть будет реализована в этом году. На глазах меняется качество жизни в регионе, город меняется на глазах, становится более комфортным и привлекательным для туристов. Все это делается общими усилиями. Правительство РФ за 2022 и 2023 годы из федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ, национальных проектов, включая подготовку к юбилею Перми, и благодаря умелому лоббизму губернатора в общей сложности выделило более 80 млрд руб. Это наш, федеральный серьезный вклад в улучшение качества жизни в регионе и повышение его привлекательности для туристов», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По его словам, вся работа оргкомитета ведется не ради одного дня, а для роста качества жизни граждан и развития экономики региона: «Уверен, что наследие "Пермь-300" еще долго с благодарностью будет отзываться в сердцах пермяков и радовать жителей всей России. Ждем всех в Перми – лучше один раз увидеть».

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко за поддержку в реализации проектов. Глава региона подчеркнул, что все изменения в развитии города в первую очередь должны оценить жители, для которых они проводятся.

«В инфраструктурную программу "Пермь 300" на сегодняшний день включено 240 объектов различной величины – от парков и скверов до крупных, масштабных. Конечно, мы понимали, что большие проекты за год-два не создаются, и мы будем их завершать уже после 2023 года – говорили об этом честно. Но мы постарались воспользоваться 300-летним юбилеем, чтобы привлечь внимание федерального Правительства и других коллег из Федерации к Перми», – заметил Дмитрий Махонин.

Губернатор рассказал о ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в рамках «Пермь-300». Одним из приоритетных объектов сфере культуры является строительство нового здания Пермской художественной галереи. Его ввод позволит перевезти уникальную коллекцию шедевров галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора и представить ее в просторных и современных пространствах общей площадью порядка 20 тыс. кв. м. Свои двери для посетителей галерея откроет в 2024 году.

Еще один значимый проект – детская краевая музыкальная школа. Она строится по индивидуальному проекту и станет 10-й подобной в России. В школе смогут обучаться 350 детей, начиная с первого класса. Порядка 100 ребят будут проживать в школьном интернате. С апреля 2024 года начнется прием документов. Планируется, что зачисление будет проводиться по итогам тестовых заданий и собеседований, конкурсная комиссия будет выезжать для встречи с кандидатами в территории Пермского края. С 1 сентября 2024 года дети начнут обучение. Преподавать в школе будут самые опытные преподаватели.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что к участию в подготовке к юбилею оргкомитет пригласил в том числе частные компании, и многие из них проекты охотно поддержали. Например, в прошлом году был завершен ремонт главного здания Пермского театра юного зрителя, и одновременно при поддержке компании «Лукойл» началось строительство корпуса с малой сценой театра, которое сейчас завершается.

Идут работы в большом зале филармонии, в результате благодаря новому современному залу здесь появится возможность принимать большие оркестры, улучшится акустика.

В числе приоритетных проектов блока «Образование» – создание межвузовского кампуса мирового уровня. В студенческом городке площадью более 15 га разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл, общежития. Обновляется и совершенствуется инфраструктура объектов среднего профессионального образования – Пермского авиатехникума им. Швецова и политехнического колледжа им. Славянова.

В сфере здравоохранения один из ключевых проектов – новая краевая инфекционная больница. Она строится как «город в городе» – это комплекс из трех зданий. Здесь можно будет получить всю необходимую медицинскую помощь – от проведения диагностики до лечения.

Флагманский объект спортивной инфраструктурной программы «Пермь-300» – универсальный дворец спорта на 10,5 тыс. мест. Многофункциональный объект будет использоваться для занятий широким спектром видов спорта и сможет принимать соревнования самого высокого уровня.