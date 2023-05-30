Здесь будет город-сад

Благодаря активности жителей в Осе начались работы по благоустройству Ярмарочной площади.

Проект получил поддержку населения округа в голосовании на платформе 59.gorodsreda.ru в прошлом году.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Осе подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства Ярмарочной площади. В краевом Министерстве ЖКХ отметили, что именно этот проект выбрали 3,6 тыс. жителей в качестве первоочередного объекта для обновления в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

По словам специалистов, после завершения работ у Осинского центра культуры и досуга по улице Г. Богомягкова будет обустроено современное концертное пространство. «Согласно дизайн проекту, подрядной организации предстоит заасфальтировать площадь, установить сцену с подиумом, скамейки и урны. Также здесь появится арт-объект «Оса» с декоративной подсветкой и будет выполнено озеленение. Для комфортных и безопасных прогулок проведут освещение. Реализация проекта проводится в три этапа. Всего на эти цели направлено около 14 млн руб.», – сообщили в региональном МинЖКХ.

В администрации Осинского округа напоминают, что в рамках первого этапа реализации проекта, предложенного школьниками, уже появилась новая хоккейная коробка, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания.

Отметим, в этом году на голосование в муниципалитете вынесены две общественные территории. Жители смогут выбрать проект третьего этапа благоустройства Ярмарочной площади или обновления пространства по улице Октябрьская, 87. Подробнее можно узнать на сайте 59.gorodsreda.ru.

Напомним, голосование доступно на странице 59.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», через виджеты общественного голосования, размещенные на сайтах муниципалитетов, а также через приложение волонтеров.

Подчеркнём, на данный момент в Пермском крае в голосовании приняли участие свыше 140 тыс. человек.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края