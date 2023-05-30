Проект «Три сюжета» претендует на федеральную поддержку

В этом году на победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» претендуют 9 проектов из Прикамья. Муниципалитеты смогут получить из федерального бюджета дополнительное софинансирование на благоустройство.

Региональная межведомственная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» завершила процедуру отбора проектов муниципалитетов Прикамья на участие в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». Напомним, он проводится Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. В конкурсе лучших проектов участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В МинЖКХ и благоустройства Прикамья рассказали, что на федеральную поддержку будут претендовать инициативы по преображению общественных пространств в Осе («Три сюжета»), Губахе («Сквер мира»), Чердыни («Междуречье»), Очёре («Очёрская жемчужина»), Верещагино («Западные ворота Урала»), Соликамске («Слобода солеваров»), Березниках («От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам»), Красновишерске («Парк Бумажников») и Горнозаводске («Пруд пруди»).

В случае победы в конкурсе администрации округов получат из федерального бюджета финансовую поддержку на реализацию проектов. Средний размер гранта составляет от 80 до 95 млн руб. Подведение итогов состоится до конца года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что конкурс «Малые города и исторические поселения» – значимый ресурс для развития территорий. «Конкурс Минстроя РФ стал очень серьёзной поддержкой малым городам. Конкуренция в нем высока, но администрациям округов необходимо использовать эту возможность для улучшения качества жизни людей. За годы существования конкурса его победителями стали 11 проектов из Прикамья, пять из них уже реализованы в полном объёме», – акцентировал Дмитрий Махонин.

По словам заместителя председателя краевого правительства Андрея Кокорева, край ежегодно участвует в конкурсе, подготовка заявок территорий – это большая работа, которую проводят администрации округов при поддержке профильного ведомства.

«Девять проектов, которые мы направляем на всероссийский этап в этом году, были отобраны из 13 заявок муниципалитетов. Остальные заявки направлены на доработку. Важно, что все проекты прошли общественные обсуждения, а это значит, что сами жители заинтересованы в их реализации», – рассказал Андрей Кокорев.

Администрация Осинского округа представила проект «Три сюжета». Идея подразумевает развитие общественного пространства вдоль реки Камы в окружном центре. Проектировщики рассказали, что на территории планируется сформировать несколько тематических маршрутов с центрами внимания «город», «вода» и «природа». Жители сами смогут выбрать, по какому пути им следовать. В месте пересечения маршрутов будет оформлена «развилка», где планируется расположить оригинальные скамьи и арт-объекты на воде. Также на набережной жители города предложили установить «портал» в виде горизонтального колеса обозрения с качелями и павильонами. Помимо этого, на благоустраиваемой территории появится зона для тихого отдыха с гамаками, спортивные и детские площадки, сцена с амфитеатром.

«Для повышения общего уровня жизни наших граждан очень важно создавать комфортную среду не только в крупных городах, но и в небольших поселениях и исторических центрах. Основными задачами конкурса являются развитие исторических территорий и сохранение историко-культурного наследия, создание привлекательных общественных пространств, а также повышение заинтересованности граждан в вопросах развития городской среды», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края

Справка

Первый конкурс был проведен в 2018 году. В первых трех конкурсах ежегодно определялось не менее 80 победителей с объемом финансирования 5 млрд руб. ежегодно.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, начиная с 2021 года на проведение Конкурса выделяется ежегодно 10 млрд руб., а количество победителей увеличено до 160.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Президент Владимир Путин дал поручение в 2023–2024 годах направить дополнительные 10 млрд руб. на создание комфортной городской среды в малых городах и селах.