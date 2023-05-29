В региональную программу «Комфортный край» с 2024 года включат обновление остановочных павильонов в муниципалитетах

25 мая, на заседании краевого Правительства под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина обсудили вопрос о результатах и планах развития транспортного обслуживания в регионе.

Дмитрий Махонин отметил, что одна из важных задач краевого Правительства – создание условий для безопасного и комфортного передвижения жителей и гостей Прикамья. Для этого в том числе ведется системная работа по развитию общественного транспорта и маршрутной сети. Министр транспорта Сергей Вешняков подчеркнул, что в этом году ожидается стабильный рост пассажиропотока за счет увеличения количества перевезенных пассажиров межмуниципальными автобусными маршрутами, а также пригородным железнодорожным транспортом. К концу 2023 года число перевезенных пассажиров ожидается на уровне 31,5 млн человек, что на полмиллиона больше аналогичного показателя прошлого года. В части региональных автобусных перевозок продолжается перевод маршрутов на работу по новым контрактам – всего по 142 направлениям. На сегодняшний день по новым условиям уже работает более 90% маршрутов. «С момента заключения нового контракта перевозчики обязаны обновить подвижной состав: всего с начала реформы на линии вышло более 300 новых транспортных средств, что составляет более 80% от общего объема. Новые автобусы оснащены зарядными устройствами, медиапанелями и кондиционерами. Также продолжается работа по развитию инфраструктуры, в частности, по устройству остановочных пунктов: в планах на 2023 год – установка 49 павильонов и устройство 39 посадочных площадок», – отметил глава ведомства. Продолжается развитие и авиаперевозок в регионе. На 2023 год в расписании Международного аэропорта «Пермь» 30 направлений, из которых восемь международных и 22 региональных. В этом году удалось возобновить международные рейсы – до Еревана, Минска и Баку, ведутся переговоры с авиакомпаниями по организации летных программ в Астану, Алматы, Бишкек, Душанбе и Бухару. Благодаря краевому Правительству продолжается программа субсидирования межрегиональных и международных авианаправлений. В этом году в перечне – 16 таких маршрутов. В планах – расширить их число до 19-ти за счет включения рейсов до Нижневартовска, Барнаула и Ярославля. Также субсидируются и внутренние водные маршруты. Они крайне важны для территорий, в которые нет возможности добраться иным видом транспорта. Об их востребованности говорит рост пассажиропотока: за навигацию 2022 года водными маршрутами воспользовалось на 8 тыс. пассажиров больше, чем в 2021 году. На сегодняшний день Минтранс Прикамья ведет работу по запуску нового маршрута «Пермь-Закамск-Краснокамск»: уже идут работы по обустройству двух новых модульных причалов в Закамске и Краснокамске. Продолжается работа над масштабным проектом, который реализуется в краевой столице с прошлого года, – Пермское наземное метро. Это важная составляющая одного из прорывных проектов региона – «Компактный город». В этом году основной акцент сделан на развитие пассажирской инфраструктуры: уже построена новая платформа остановки «Комплекс ППИ»на нечетном направлении, также в 2023 году планируется завершить обустройство новых остановочных пунктов «Водолеево» и «Сосновый бор», начать строительство платформ на остановках «ст. Пермь-1» и «Попова». В региональном Минтрансе отмечают, что пассажиропоток на железнодорожных перевозках вырос до допандемийного уровня. Этому, в частности, поспособствовало предоставление права на льготный проезд в пригородных поездах на территории края студентам и школьникам, которое было введено региональными властями с сентября 2022 года. С учетом развития сети наземного метро и льготы для учащихся за период только с сентября по декабрь прошлого года электричками было перевезено в 20 раз больше пассажиров, чем за аналогичный период 2021 года: 235 тыс. и 12 тыс. пассажиров соответственно. В приоритетных планах министерства и развитие маршрутной железнодорожной сети. Ведомство прорабатывает вопрос продления маршрута «Пермь – Лысьва» до п. Кын и развитие мультимодального проекта «Горнолыжный экспресс». Одним из ключевых проектов для региона, который стартовал в 2023 году, является развитие наземного электротранспорта. Напомним, в прошлом году было заключено концессионное соглашение, которое подразумевает обновление не только подвижного состава трамваев, но и обновление трамвайной инфраструктуры. В частности, уже идет ремонт трамвайных путей на улице Куйбышева, а в июне 2023 года планируется поставка двух новых вагонов. Помимо существующего вида электротранспорта, в Перми появится совершенно новый: в этом году из Федерального бюджет выделено более 750 млн руб. на приобретение 16 электробусов. Кроме того, предполагается построить четыре зарядных станции: две быстрого цикла на конечных остановках, и две – на территории перевозчика, для полноценной зарядки в ночное время. «Развитие электротранспорта очень важно для нашего города, благодаря современной развитой трамвайной сети жители города смогут добираться, минуя пробки, до нужных остановок, а использование электробусов позволит снизить концентрацию вредных веществ в воздухе», – подчеркнул министр. Внимание экологичным видам транспорта уделяется не только на территории Перми, но и по всему Пермскому краю. С 2020 года в Прикамье реализуется программа развития заправочной газовой инфраструктуры и переоборудования транспортных средств на метан. В 2023 году планируется вод в эксплуатацию еще трех новых газовых заправок: по одной в Перми, Добрянке и Кудымкаре. Благодаря этому количество АГНКС в Пермском крае достигнет 34. Для сравнения: в соседней Свердловской области эксплуатируется 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщают в краевом Минтрансе. Также продолжается работа по переоборудованию автомобилей. Всего на 2023 год запланирован перевод на метан порядка 2,5 тыс. транспортных средств частных владельцев и юридических лиц. По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие пассажирского транспорта невозможно без наличия современных комфортных дорог. Губернатор поставил задачу краевому Минтрансу ускорить перевод грунтовых дорог в муниципалитетах в асфальтобетон. С этим предложением также выступили представители регионального отделения партии «Единая Россия». «Мы должны создать для жителей небольших сел и деревень возможность комфортно и безопасно добираться до социальных объектов – ФАПов, школ, спортивных и культурных учреждений. На эти цели из бюджета Пермского края на ближайшую трехлетку выделено более 1 млрд руб.», – отметил глава Прикамья. Всего в ближайшие три года предстоит перевести в асфальтобетон дороги в 20 населенных пунктах, где проживают около 17 тыс. жителей. Отдельно Дмитрий Махонин заметил, что от жителей Прикамья поступают вопросы по оборудованию и обновлению остановочных пунктов в территориях региона для подвоза детей к образовательным учреждениям. «Сегодня не во всех населенных пунктах имеются обустроенные остановки, поэтому ставил задачу региональному Минтерразвития – дополнить данным направлением поддержки краевую программу “Комфортный край”», – обозначил глава региона. Руководитель краевого Минтерразвития Светлана Усачева доложила, что на сегодняшний день в селах и деревнях Прикамья нуждаются в замене или в установке остановок 21 муниципалитет. Это порядка 116 павильонов, из них 55 требуется установить, 61 – заменить. «В программу “Комфортный край” включить это направление работы планируется с 2024 года», – сообщила министр.