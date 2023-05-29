Губернатор: реализация мероприятий в рамках программы «Комфортный край» – личная ответственность глав территорий

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию программы «Комфортный край», в том числе темпы контрактации мероприятий на 2023-2024 годы.

Дмитрий Махонин отметил, что программа «Комфортный край» направлена на создание комфортных условий проживания прежде всего в территориях региона. «Мы со своей стороны обязательства исполнили, выделив серьезные средства на преображение населенных пунктов. В ряде территорий работы по программе начались и находятся в активной фазе. При этом некоторым муниципалитетам необходимо ускориться. Убежден, что у главы есть все возможности выделяемые средства потратить на решение вопросов, на которые обращают внимание жители в социальных сетях и во время встреч. Подчерку, реализация мероприятий в рамках программы "Комфортный край" - личная ответственность глав», – акцентировал глава Прикамья.

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва доложила, что в этом году на территории региона началась реализация новой программы «Комфортный край». Всего на на эти цели в бюджете запланировано 6,8 млрд руб., из них на 2023 год – 1 млрд руб., на 2024 год – 2,7 млрд руб., на 2025 год – 3,1 млрд руб.

По словам главы краевого Минтерразвития, приоритетные направления программы на сегодняшний день – благоустройство территорий школ, устройство и ремонт тротуаров и уличного освещения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт домов культуры и сельских клубов. Эти направления выделены в четыре ключевых проекта программы «Комфортный край»: «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб».

«На сегодняшний день только 12 муниципалитетов заключили контракты на реализацию мероприятий. Среди них есть лидеры – те, кто не только законтрактовался, но и приступил к выполнению работ. Из общего объема средств, предусмотренных на 2023 год, контрактов заключено всего на 241,6 млн.руб, что составляет 24%», – отметила Свелана Усачёва.

Министр сообщила, что самый большой объем средств в 2023 году предусмотрен на реализацию мероприятий по благоустройству территорий образовательных учреждений

в рамках приоритетного проекта «Школьный двор» – 499,5 млн руб. На эти средства в 40 муниципальных образованиях планируется благоустроить 40 школьных территорий, которые обретут площадки для проведения линеек и поднятия флагштока, современные, удобные, красивые места для проведения уроков на свежем воздухе, а также площадки как для тихого, так и активного отдыха. «В полном объеме контракты заключили только 10 муниципалитетов, это всего 25%. Лидеры по контрактации данного проекта – Бардымский, Губахинский, Краснокамский и Чайковский округа, где подрядчики уже приступили к работам», – пояснила Светлана Усачёва.

На реализацию мероприятий проекта «Культурная реновация» девяти муниципальным образованиям в 2023 году предусмотрено 256,3 млн рублей. В Краснокамском, Бардымском, Чердынском и ЗАТО Звездный в рамках заключенных контрактов подрядные организации уже приступили к выполнению работ. Практически половина средств 2023 года по данному проекту предусмотрена на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия в с. Уинск под Дворец культуры. По словам главы краевого Минтерразвития, новый объект культуры позволит жителям проводить мероприятия муниципального и регионального уровней. Заключение контракта на выполнение работ планируется до 6 июня 2023 года.

Кроме того, в Очерскогом и Пермском округах конкурсная документация на преобразование Домов культуры и сельских клубов находится на согласовании в ЦОЗ. «Дворцы культуры и сельские клубы для жителей являются единственным местом, где проводятся праздники, творческие мероприятия, размещаются библиотеки, кинозалы, работают досуговые кружки для детей и взрослых. Большая часть работ по приведению их в нормативное состояние не зависит от погодных условий, поэтому необходимо максимально ускорить процесс как контрактации объектов, так и реализации проектов», – обратила внимание глав Светлана Усачёва.

По приоритетному проекту «Наша улица» в 2023 году на реализацию мероприятий 27 муниципальным образованиям предусмотрено 242,2 млн рублей. По данному направлению довольно активно идет процесс контрактации, контракты заключены на 76,1 млн.руб, что составляет 31%. В Губахинском, Осинском Частинском. Чусовском, Ординском, Еловском, Бардымском, Чернушинском округах в рамках заключенных контрактов подрядные организации уже приступили к выполнению работ, а в Ординском округе одно мероприятия уже на завершающей стадии. «При этом остаются муниципалитеты, которые еще не прошли этап согласования конкурсной документации. В рамках проекта "Наша улица" выполняются работы по устройству тротуаров, которые возможно проводить только в летний период, а учитывая наше короткое уральское лето, хотелось бы, чтобы люди успели в теплую погоду прогуляться по обновленным тротуарам, которые будут должным образом освещены», – подчеркнула министр.

Отдельное внимание в ходе Совета глав Светлана Усачёва уделила вопросу подготовки заявок и конкурсной документации на отбор мероприятий 2024–2025 гг. В частности, при составлении пакета документов необходимо указывать корректно актуальный уровень цен, в которых рассчитана цена контракта; виды работ; изменение объема работ. Кроме того, важно включать в заявку графики выполнения работ, оплаты, рабочую документацию, а также корректно рассчитывать сроки проведения работ. «Данные проблемы приводят к затягиванию сроков заключения муниципальных контрактов и, как следствие, нарушению показателей результативности использования субсидии, указанных в соглашении между муниципальными образованиями и Министерством», – завершила Светлана Усачева.

В завершении обсуждения Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов в срок до 9 июня текущего года заключить муниципальные контракты на выполнение работ по программе «Комфортный край». Кроме этого, в срок до 1 сентября – завершить работы по мероприятиям проекта «Школьный двор», предусматривающим укладку асфальта, тротуарной плитки, установку флагштока и информационных стендов, а также до 2 октября завершить работы в рамках проекта «Наша улица».