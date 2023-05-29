В столицу Прикамья прибыл выставочный «Поезд Победы»



27 мая, в столицу Прикамья впервые прибыл уникальный «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.



По информации организаторов, состав с выставкой-музеем прибыл в Пермь в 4:30. Он пробудет на станции Пермь-1 в течение шести дней – с 27 мая по 1 июня. Для посещения жителям и гостям Перми экспозиция будет доступна ежедневно с 10.00 до 19.00. Последняя группа заходит в поезд в 18.20. Посещение рекомендовано взрослым и детям старше 12 лет.



Гостями экспозиции в столице Прикамья станут местные жители, ветераны, участники СВО, представители краевых и городских властей, члены общественных организацией, школьники, студенты. Ежедневно уникальный музей, посвященный Великой Отечественной Войне, смогут увидеть порядка тысячи жителей и гостей города.



Напомним, ранее «Поезд Победы» останавливался в Березниках. По данным организаторов, за два дня проект посетило более 2,5 тыс. местных жителей. Гости поделились впечатлениями от посещения уникального проекта.



Отметим, проект «Поезд Победы» был создан в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года Памяти и Славы. За это время состав побывал во многих городах России. Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени. Экспозиция отражает мирное время в последние часы перед Великой Отечественной войной, фронтовые истории, возвращение победителей домой. В составе поезда также представлены санитарный вагон, штабной вагон, «вагон-концлагерь», бронепоезд. Отдельное внимание авторы выставки уделили научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом.



Для того, чтобы посетить экспозицию, нужно заранее, за сутки до визита, пройти регистрацию. На сайте проекта https://поездпобеды.рф необходимо зайти в раздел «Регистрация», выбрать город, дату. Перед пользователем откроется укрупненное время по 30 минут. После выбора периода, при наличии свободных мест, развернутся временные 5-минутные интервалы (именно такими интервалами малые группы отправляются на экскурсии) и число свободных мест в каждом интервале для удобства планирования. Необходимо выбрать интересующее время, написать фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты, отметить галочками согласие на обработку данных, подтвердить возраст (старше 12 лет) и нажать кнопку «Зарегистрироваться».



В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность бесплатного просмотра экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и их детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Детям от 12 лет возможно прийти без взрослых, но при условии регистрации.



Напомним, жители Пермского края внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году указом Президента России Владимира Путина Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».



Добавим, проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы». Помощь в организации работы проекта «Поезд Победы» в Перми оказали администрация губернатора Пермского края, Правительство Пермского края, администрация Перми, ГБУ "Авангард", ГУ МВД по Пермскому краю.