Жителей Прикамья приглашают до 25 мая подать заявки на национальную премию «Жить вместе» по пяти номинациям

Ее призовой фонд в этом году составляет свыше миллиона рублей.

Национальная премия «Жить вместе» ищет лучшие инициативы, нацеленные на решение социальных вопросов, развитие культурных традиций, просвещение и помощь людям. Организаторы, одноименный фонд «Жить вместе», призывают жителей Прикамья до 25 мая подать заявки со своими проектами на участие. Призовой фонд премии в 2023 году составит 1 125 000 руб.



Руководитель проекта Андрей Васенёв отметил, что в 2023 году премию «Жить вместе» будут вручать уже в четвертый раз. «В течение предыдущих трех лет мы приняли более тысячи заявок из 80 регионов России, а в этот раз ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится все известнее», – добавил он.



Главный критерий отбора кандидатов на премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединенного единой целью. Это может быть, как постоянная команда, так и привлеченные волонтеры, которые вносят посильный вклад в общее дело. Проект должен существовать не менее 3 лет, то есть начат не позднее 31.12.2020.



В этот раз лауреаты премии «Жить вместе» будут награждены в пяти номинациях:



«Память» (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

«Культура» (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

«Милосердие» (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

«Церковь» (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

«Русская традиция» (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных ее видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Лауреатов премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.



Подать заявку на участие в премии «Жить вместе» можно на сайте проекта. Следить за ключевыми событиями премии можно, подписавшись на сообщество в социальной сети «ВКонтакте».