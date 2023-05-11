Стартовал региональный конкурс «Лидер Пермского края» – 2023

В Прикамье объявлен прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лидер Пермского края». Напомним, он инициирован губернатором Дмитрием Махониным, чтобы отмечать организации региона, которые реализуют значимые для региона и жителей проекты.





«Промышленные предприятия, малый и средний бизнес вносят значительный вклад в развитие региона. Они не только обеспечивают экономическую стабильность Прикамья, но и участвуют в благоустройстве парков и скверов, создании профильных классов в школах и лабораторий в колледжах, строят социальные объекты и делают многое другое. Конкурс "Лидер Пермского края" учрежден в знак общественного признания заслуг тех, кто вместе с нами создает настоящее и будущее Прикамья», – подчеркнул губернатор.



Конкурс «Лидер Пермского края» проходит по 17 номинациям. После приема заявок представители профессиональных сообществ определят лучшие проекты по каждому из направлений. Затем региональная конкурсная комиссия выберет победителей.



Заявки на участие в конкурсе и описания проектов принимаются до 30 сентября через электронную форму на странице проекта «Лидер Пермского края» по ссылке: https://www.permkrai.ru/competitions/leader/. Там же размещены положение и состав конкурсной комиссии, а также контактная информация.



Отметим, количество заявок не ограничено, организации-участники могут подавать документы сразу на несколько направлений.



Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края» памятными знаками состоится в декабре в краевой столице.



Напомним, конкурс «Лидер Пермского края» впервые проводился в 2022 году. Его победителями стали Соликамский завод «Урал», ОДК-Авиадвигатель, АО «СтройПанельКомплект», ООО «Теплосервис», АО «Уралмостострой» филиал Мостоотряд № 123, Фотосалон «FOTOLAB», Городская клиническая поликлиника №5 (г. Пермь), ПАО «Уралкалий», ООО «Тепличный комплекс «Пермский», «Метафракс Кемикалс», Пермская научно-производственная приборостроительная компания», Пермское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», ООО «ИТ Профессиональные Решения» и ООО «Звезда-2013».



Организатор конкурса – Администрация губернатора Пермского края.