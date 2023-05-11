Прикамцам для участия во всероссийском Форуме гостеприимства в Перми нужно до 14 мая пройти регистрацию

Меньше недели остается до старта первого Форума гостеприимства России в Перми. Уже 17 мая краевая столица на площадке Digital-Port (ул. Решетниковский спуск, 1, к.5) встретит более тысячи гостей практически из всех регионов страны. Участником форума может стать любой совершеннолетний житель или гость Пермского края. Регистрация для зрителей открыта до 14 мая на сайте.





Отметим, организатором форума выступает конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства Пермского края. Это одно из флагманских событий праздничной линейки программы «Пермь-300». Оно станет масштабной площадкой для обмена опытом сотрудников отрасли туризма и неравнодушных к путешествиям жителей, местом, где можно вдохновиться уникальностью и колоритом разных уголков России и спланировать предстоящий отпуск.



Руководитель Форума гостеприимства России Богдан Кондратов рассказал, что на протяжении трех дней мастера будут дарить гостям и жителям Пермского края настоящую туристическую сказку, погрузят всех в атмосферу душевности и гостеприимства. «Проект “Мастера гостеприимства” реализуется вот уже три года и объединяет неравнодушных к развитию России людей, которые по-новому открывают регионы для российских и иностранных туристов. В год пятилетия платформы “Россия – страна возможностей” мы решили провести первый в стране Форум гостеприимства и пригласить на него всех желающих. Организаторы готовят множество сюрпризов и увлекательных событий – на площадке вас ждут более ста разнообразных активностей. Регистрируйтесь и становитесь участниками главного туристического события года. Мастера ждут в гости!» – призывает Богдан Кондратов.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что этот форум станет новым импульсом для развития туризма в регионе. «Мы ждем креативных и перспективных представителей отрасли гостеприимства из всех регионов страны в год 300-летия столицы Пермского края, готовых приехать к нам для участия в юбилейных событиях и еще раз лично познакомиться с нашим регионом. Мы рассчитываем, что "Пермский период" "Мастеров гостеприимства" станет новым импульсом для развития туристической отрасли Прикамья и России в целом», – акцентировал Дмитрий Махонин.



Зрителей Форума гостеприимства России ждет масштабное выставочное пространство, которое позволит познакомиться с историей, культурой и традициями разных уголков России: Ростовской, Свердловской, Курской, Оренбургской, Нижегородской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Мордовия и Марий Эл, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно, гостеприимного Пермского края. Самобытная Пермь и благодатная Кама готовы радовать гостей города.



Посол гостеприимства Пермского края Ирина Терентьева отметила, что сегодня Пермь – это промышленный, научный, культурный центр Прикамья, который не стоит на месте ни минуты и развивается большими темпами. «Невероятная природа и затерянные самобытные деревни, камни-богатыри и шаманы – это направление для тех, кто близок к природе и к нашим истокам. Пермь очень гостеприимный, современный, но нежно оберегающий свою самобытность город, который не оставит равнодушным никого. Приехав в гости на пермскую землю однажды, вы захотите вернуться сюда вновь», –добавила Ирина Терентьева.



На ярмарке мастеров можно будет приобрести локальные сувениры, с любовью созданные мастерами из Московской, Новосибирской, Волгоградской, Свердловской, Мурманской области, Республик Коми и Башкортостана, Удмуртской Республики, Москвы, Марий Эл и Алании, а также авторские подарки местных мастеров и сувенирную продукцию «Пермь-300».



Также жители и гости столицы Прикамья смогут принять участие в деловой программе форума. В нее включены десятки сессий и лекций с приглашением лидеров индустрии, среди которых член правления «Cosmos Hotel Group» Анна Кувайцева, основатель и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, ведущий программы «На Ножах. Отели» Дмитрий Макаров, вице–президент ФРиО Вадим Прасов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Туту.ру Игорь Сивец, руководитель юнита «Art Вышка» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, кинопродюсер, путешественник Пьер-Кристиан Броше и еще более 50 экспертов индустрии. Ознакомиться с программой можно по ссылке.



Ключевым событием Форума станет гранд-финал третьего сезона главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Более 130 участников более, чем из 40 регионов страны пройдут оценку профессиональных компетенций и презентуют туристические стартап-идеи. Имена победителей будут названы на церемонии закрытия Форума 19 мая.



Отметим, новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и telegram-канале. Регистрация зрителей открыта до 14 мая на сайте, Аккредитация для представителей СМИ на Форум гостеприимства России по ссылке.



На протяжении всех дней мероприятия будет вестись прямая трансляция события в сообществе проекта «Мастера гостеприимства» ВКонтакте.



Справка



Организатор Форума гостеприимства – АНО «Россия – страна возможностей», Национальные проекты России, правительство Пермского края, АНО «Больше, чем путешествие». Партнеры форума: МГИМО МИД РФ, сервис путешествий Туту.ру, компания VK, Тульский винокуренный завод 1911, деловая газета Business Class, региональный информационный партнер – РБК Пермь. Партнеры конкурса «Мастера гостеприимства» – Министерство экономического развития РФ, корпорация «Туризм.РФ», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», брендинговое агентство ENDY, Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество и другие.