Голосование за благоустройство

Более 115 тысяч прикамцев проголосовали за объекты благоустройства на платформе на 59.gorodsreda.ru. Выразить свое мнение жители могут до 31 мая.

В Прикамье за две недели онлайн-голосования на платформе 59.gorodsreda.ru за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», свой выбор уже сделали более 115 тыс. прикамцев. Об этом сообщили в краевом МинЖКХ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что участие в проекте – хорошая возможность изменить к лучшему качество жизни в территориях. «Это не формальность: чем более активно все мы будем голосовать, тем больше шансов, что реализация каждого из объектов, за которые мы отдаем голоса, будет поддержана финансированием, в первую очередь из федерального бюджета», – акцентировал губернатор.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, на сегодняшний день в лидерах среди муниципалитетов по числу голосующих – Пермь. Свой выбор сделали более 39,2 тыс. жителей, большинство голосов отдано за проект преображения долины реки Данилихи. Свыше 19,4 тыс. человек выразили свое мнение о благоустройстве общественных пространств в Чайковском, здесь лидирует проект обновления ул. Ленина. В Березниках проголосовали более 10 тыс. – прикамцы чаще выбирали заключительный этап проекта «Тропа здоровья».

В Осинском округе на выбор представлены две общественные территории: благоустройство Ярмарочной площади (3 этап) и благоустройство земельного участка по адресу: г. Оса, ул. Октябрьская, 87а. Всего в голосовании пока приняли участие 4170 жителей. Лидирует Ярмарочная площадь, за неё отдано 3805 голосов. В рамках реализации этого проекта будет сделана планировка территории, устройство парковки, тропиночной сети и уличного освещения.

«Для нас важно, чтобы городская среда отвечала всем запросам людей и формировалась с учетом их мнений. Отрадно, что сами жители принимают активное участие в выборе благоустраиваемых объектов», – отметил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

Напомним, голосование продлится до 31 мая на платформе 59.gorodsreda.ru. Жители Пермского края старше 14 лет могут проголосовать за объект, преображение которого считают приоритетным. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, войдут в адресный перечень для благоустройства в следующем году.

Добавим, национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом России Владимиром Путиным.