Чтобы было чисто и красиво!

Повсеместно в Пермском крае проходят традиционные весенние субботники.

В Прикамье проходит серия общественных акций и мероприятий по благоустройству территорий. В апреле в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с сотрудниками краевых министерств, инспекций, агентств и администрацией приводил в порядок территорию берега реки Кама рядом с набережной у Перми I. На одном из загрязнённых участков протяжённостью в километр убрали бытовой мусор и автомобильные покрышки, очистили от древесно-растительной поросли берегоукрепление.

Напомним, что акция «Вода России» справедливо признаётся одной из крупнейших экологических инициатив в Российской Федерации на протяжении последних десяти лет. Она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Прикамье в этом году акция стартовала по инициативе Дмитрия Махонина.

Губернатор отметил, что сотрудники органов региональной власти выходят на субботники не менее двух раз в год. «Весенние субботники – это важная традиция, которую активно поддерживают пермяки. Горжусь, что с каждым годом в таких мероприятиях принимает участие всё больше молодёжи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознаёт, как важно каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного края. Благодарю всех, кто принял участие в субботнике, – сказал Дмитрий Николаевич и подчеркнул важность экологических мероприятий для горожан. – Если каждый из нас будет бережно относиться к природе и месту, где проживает, то тогда, может быть, субботники и не надо будет проводить».

Как рассказали в Минприроды Прикамья, уборка мусора с берегов рек имеет важное значение для сохранения экологической чистоты и здоровья населения. Кроме того, это позволяет привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водных ресурсов и принять активное участие в их решении. Граждане могут сделать свой вклад в оздоровление рек и бассейнов, а также получить возможность участвовать в экологических мероприятиях и конкурсах в будущем.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отметил, что в этом году весна в Прикамье наступила раньше, чем обычно, поэтому и традиционные субботники начались в середине апреля, а не в конце. «Мы не первый раз убираем берега наших малых рек, в том числе Камы. Одно из важнейших мероприятий по реабилитации реки Камы – волонтёрство. Важно повышать качество экокультуры населения, поэтому своим собственным примером показываем, как помочь природе проснуться и самовосстановиться после зимы», – добавил глава ведомства.

Более 500 неравнодушных пермяков привели в порядок 10 км береговой линии на месте слияния Камы и Гайвы. Активисты отправили на переработку более 8 тонн мусора. Мероприятие показало высокий уровень экологической культуры пермяков, так как весь собранный мусор был рассортирован на отдельные фракции и отправлен на утилизацию. Всего в мероприятиях Всероссийской акции «Вода России» в Пермском крае участвовало более 6500 человек.

В Осинском городском округе тоже проходят весенние субботники. За предприятиями, организациями и учреждениями закреплены территории, и каждый коллектив самостоятельно приводит их в порядок.

Интересно, что находятся активные осинцы, которые по велению сердца организуются в группы, сообщества и своими силами чистят, облагораживают любимый город. Так, например, по инициативе Екатерины Чекменёвой и при поддержке педагога третьей школы, классного руководителя 6 класса Натальи Шачковой в Осе появился экологический клуб «ПАРК», и родилось целое экологическое движение, к которому теперь присоединились классные коллективы, родители и просто неравнодушные граждане. Благодаря их старанию не только проведён масштабный субботник по очистке территории городского парка, но и для привезённых из питомника и выпущенных там белочек построены кормушки, осуществляется уход за пушистыми грызунами в установленном недавно бельчатнике. Как говорит Екатерина Чекменёва, начинается новая история нашего парка. Продолжение добрых дел следует!..

Татьяна ЕЛОВИКОВА

МНЕНИЯ

Екатерина Чекменёва:

– Мы нашли дружную команду единомышленников. Педагоги и дети третьей школы решили объединиться и создали экологический клуб «ПАРК» (расшифровывается как Позитивные, Активные, Разные, Классные). Они смело взялись за дело. Думаю, очень скоро с такой компанией наш парк будет не узнать. Уверена, что он превратится в одно из красивейших мест нашего города! Впереди всех нас ждёт много интересного. В свою очередь мы благодарим всех, кто уже принял участие в чистке и благоустройстве нашего парка, кто изготовил, закрепил на деревьях кормушки и домики, кто во время прогулок добавляет в кормушки еду. Спасибо вам большое!

Наталья Шачкова:

– Сколько себя помню, всегда со своими классами занималась волонтёрством. Не могу выносить запущенности и беспорядка. В своё время участвовали со своим звёздным классом (участники конкурса «Самый лучший класс», проводимом газетой «ОП») в субботниках по очистке берега Камы под Летний театр. Во время летней оздоровительной площадки не первый год руковожу отрядом РДШата, с которым тоже организуем акции, субботники... В прошлом году взяла классное руководство у пятиклассников. Всю осень «не выходили» с ними из парка: собирали мусор, кормили птичек... А в 2023 году по просьбе Екатерины Юрьевны Чекменёвой (родительницы моего ученика) организовала экологический клуб. В результате одного из субботников из глубины парка убрали пять мусорных куч. Удивляюсь нашим осинцам! Начало положено. Будем следить за чистотой и порядком в замечательном зелёном уголке нашего города.

Справка «ОП»

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ десятый год подряд. На сегодняшний день «Вода России» – крупнейший в стране волонтёрский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках акции «Вода России» поучаствовали более 1,34 миллиона добровольцев, которые провели около 22 тысяч мероприятий. География акции включает все 85 регионов нашей необъятной родины. Волонтёрами было очищено 10300 водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 150 тысяч м³.

К акции «Вода России» в качестве волонтёра может присоединиться любой желающий, также можно организовать и своё мероприятие, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел.рф