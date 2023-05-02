Более 800 управленцев от Пермского края примут участие в юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России»

Регистрация доступна до 14 мая.

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 800 заявок от управленцев из Пермского края. На сегодняшний день по количеству зарегистрированных анкет Прикамье занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и 23 в целом по России.



Отметим, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тыс. заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.



По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, «Лидеры России» – ключевой конкурс страны по отбору управленцев с высоким потенциалом. «Сегодня регион, целые отрасли экономики Прикамья нуждаются в управленцах «новой волны», обладающих самыми современными компетенциями. Поэтому приглашаем наших активных и инициативных земляков, которые стремятся совершенствовать свой профессионализм, принять участие в конкурсе», – отметил Дмитрий Махонин.



Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.



По информации организаторов, на сегодня больше всего заявок на конкурс поступило от управленцев в возрасте от 36 до 40 лет. По гендерному признаку лидируют мужчины – 69% заявок. По отраслевому признаку самыми популярными стали «Промышленность» (11%) и «Образование» (9%), а вот «Государственная и гражданская служба», «Банковская деятельность» и «Транспорт» оказались менее востребованными. Но в этом есть и плюс – у участников этих направления больше шансов одержать победу в конкурсе.



В Пермском крае среди ярких примеров успешного участия в конкурсе «Лидеры России» – уроженец г. Лысьва Эдуард Соснин, победитель первого сезона конкурса. В 2020 году он был назначен Министром экономического развития и инвестиций Пермского края. «Моему назначению на должность министра я отчасти обязан и конкурсу «Лидеры России». Сначала участие в проекте было проверкой собственных знаний и сил. Но ближе к полуфиналу пришло осознание того, что из этого может получиться новая точка моего развития и моего карьерного роста. Именитые наставники, громкие компании и, самое главное – «живые» люди из власти, с которыми можно поработать, стать частью их команды пусть даже на время конкурса. Моим наставником на конкурсе стал Юрий Трутнев – это потрясающий бесценный опыт общения, который обогатил меня и профессионально, и лично. Так что весь полученный во время конкурса «багаж» знаний, компетенций, связей я точно намерен использовать в своей работе на благо предпринимателей и экономики Пермского края», – рассказал Эдуард Соснин.