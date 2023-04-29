Дмитрий Махонин: торжественный парад в честь Дня Победы пройдет в Прикамье в традиционном формате

28 апреля, на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили подготовку к празднованию 9 мая. Участники встречи рассмотрели обновленную программу основных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Дня Победы.





Дмитрий Махонин отметил, что в этом году, несмотря на трудности и ряд изменений в проведении праздничных мероприятий, парад Победы пройдет в регионе в традиционном формате с участием зрителей – с торжественным прохождением войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В параде примет участие военная техника прикамских предприятий. «Проведение такого знакового и запоминающегося события в День Победы – это обязательно. Особое внимание обращаю, что при организации этого мероприятия необходимо обеспечить жителям все меры безопасности и предосторожности»,– акцентировал губернатор.



Отдельно в ходе рассмотрения вопроса обсудили организацию акции «Бессмертный полк». В этом году по решению центрального штаба движения «Бессмертный полк России» она пройдет в обновленном формате. По словам Руслана Шамсутдинова, руководителя центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который является региональным координатором шествия, жителям Пермского края предлагается принять участие в новых форматах мероприятий, увековечивающих память о Героях Великой Отечественной войны. «Объединяющая идея всех форматов – преемственность поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину во времена Великой Отечественной войны и сражаются сейчас – в рамках Специальной военной операции», - пояснил Руслан Шамсутдинов.



В 2023 году предлагается провести следующие акции и проекты, приуроченные к Дню Победы:



• Бессмертный полк онлайн. В продолжении акции прошлых лет все желающие могут загрузить фото своих Героев на официальный сайт Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» по ссылке polkrf.ru. Если фото уже были загружены, то повторно можно этого не делать. 9 мая в рамках прямой трансляции фото Героев, которые загрузили прикамцы и жители других регионов России, будут сменяться.



• Акция «Бессмертный автополк»: каждый житель края может разместить портрет своего Героя на окнах личных автомобилей. Кроме этого, предлагается задействовать общественный и служебный транспорт. Портреты нужно расположить на задних и боковых стеклах с внутренней стороны. При этом они не должны мешать управлению транспортным средством. Кроме того, необходимо, чтобы транспорт был в пригодном состоянии.



• В социальных сетях в преддверии 9 мая жителям края предлагается опубликовать рассказы о Героях и их фотографии. При этом важно указать два тематических хэштега – #МойБессмертныйПолк #МойПолк . Кроме того, увековечить память бойцов-земляков в День Победы можно будет, изменив главную фотографию профиля, поставив туда портрет защитника – члена своей семьи.



Руслан Шамсутдинов отметил, что в этом году традиционно жители Прикамья смогут присоединиться к уже знакомым акциям, чтобы почтить память Героев. Среди них – «Флаги Победы», «Свеча Победы», «Георгиевская лента»», «Лучи Памяти», «Сад Памяти», возложение цветов к мемориалам, местам захоронений, Вечному огню. Организаторами этих мероприятий выступают крупные патриотические организации. В частности, «Волонтеры победы», «Юнармия» и другие.



Отдельно в ходе доклада Руслан Шамсутдинов уделил внимание участию регионального отделения «Юнармии» в проекте «Верни Герою имя», инициированном Главным штабом движения. На протяжении дней, предшествующих 9 мая, ребята приводят в порядок обелиски и мемориалы защитникам Отечества и воинские захоронения. В Пермском крае общероссийская акция дополнена региональным проектом «Сохраним память вместе». Юнармейцы Прикамья ведут работы в архивах по поиску и установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла. Памятные мероприятия проходят в течение всего календарного года.



В завершении рассмотрения вопросов Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам, главам муниципалитетов, администрации Перми, общественным организациям усилить работу по информированию жителей Прикамья о проведении акции «Бессмертный полк» в новых форматах.