Служба: В армию отправляются молодые люди от 18 до 25 лет



В Прикамье стартовал весенний призыв

Пермяки-новобранцы отправились в армию для прохождения срочной службы. Молодые люди пошли служить в армию по зову сердца. Например, Антону 21 год, он родился и вырос в Астрахани, а в Перми проходил целевое обучение и после остался работать. Рассказывает, что, когда пришла повестка, не раздумывая, пошел служить.

– Настроение боевое. Армия даст дисциплину, навыки работать в коллективе, спортивную подготовку и выдержку, – поделился молодой человек.

По словам военного комиссара Пермского края Александра Коковина, ребята, которых отправили в армию на этой неделе, будут проходить службу в сухопутных войсках Западного военного округа, в городах Наро-Фоминске и Ельне. Служить они будут в России, осваивая военную технику, получая военно-учетные специальности.

Срок их службы по-прежнему составляет 1 год, но уже сейчас новобранцы обсуждают возможность в будущем продолжить службу по контракту. К такому решению их подталкивает не только высокое денежное довольствие и помощь в решении жилищного вопроса, но и пример старших товарищей, которые плечом к плечу защищают свою Родину.

Вернувшихся из зоны СВО бойцов почетными гостями пригласили на послание губернатора Дмитрия Махонина. Весь зал благодарил этих отважных людей.

Участник СВО Валерий Ребятько рассказал, как сильно им помогает поддержка с родной земли, регулярные поставки гуманитарной помощи. Особенно важно бойцам слышать, как выполняются обязательства перед их семьями и родными, о получении положенных им выплатах и помощи.

– Для тех, кто думает о службе по контракту, у меня есть совет и пожелание: пришло время встать и защитить нашу Родину, – уверен Ребятько.

С ним согласен участник СВО Андрей Пепеляев:

– Благодарны за поддержку, в том числе моральную – письма от детей и школьников, они вселяли в нас желание жить и воевать. Служба по контракту, когда стране тяжело, считаю обязанностью каждого нормального гражданина. Как минимум хотя бы на один год контракт должны подписать все. Именно в таких условиях человек узнает кто он – настоящий мужчина или нет. Настоящий мужчина должен себя испытать и помочь своей стране в тяжелое для нее время.

Подать заявку на заключение контракта можно в военкомате, в личных кабинетах на сайте Минобороны РФ (18+) и портала «Госуслуги» (18+). Единый телефон для поступления на воинскую службу – 117.

Александр Давыдов

Источник: газета «Звезда» № 16 от 28 апреля 2023 года.