В Прикамье стартует новый экологический проект «ПРОуборка»

Жителям муниципалитетов предстоит самим выбрать территории, которые они приведут в порядок при поддержке регоператора.

Региональный оператор «ПРО ТКО» объявил о новом масштабном экологическом проекте «ПРОуборка». Его старт запланирован на конец мая и приурочен к Дню защиты детей. Акция направлена на развитие волонтерских инициатив в области обращения с твердыми коммунальными отходами, воспитания бережного отношения жителей Пермского края к природе, сокращения несанкционированных мест скопления мусора.





Как рассказал генеральный директор АО «ПРО ТКО» Степан Микаберидзе, уникальность проекта в том, что жители сами заранее определяют место, которое они совместно с органами местного самоуправления, коллективами предприятий и регоператором приведут в порядок. «Каждый муниципалитет проведет интернет-голосование. И это будет действительно народный субботник, ведь если человек проголосовал за определенную территорию, то он наверняка придет ее почистить», – отметил он.



Как уточнили организаторы, каждый муниципалитет заранее направляет в адрес АО «ПРО ТКО» заявки с датой проведения (21, 22, 27 или 28 мая на выбор муниципалитетов) и возможными локациями для «ПРОуборки». Регоператор согласует три из предложенных каждым муниципалитетом локаций: по критериям общественной значимости территории для населения, обеспечения проезда спецтранспорта к месту «ПРОуборки» и возможности оперативного вывоза мусора, собранного жителями во время мероприятия.



После этого в территориях стартует народное голосование по выбору места проведения «ПРОуборки», которое проводится в официальных пабликах органов местного самоуправления в интернете. Локация, набравшая большинство голосов, становится местом «ПРОуборки».



Местом уборки может быть проблемная территория в населенном пункте, лесной участок, берег водоема, несанкционированная свалка или общественное место отдыха. Прием заявок от муниципалитетов – до 5 мая.



АО «ПРО ТКО» предоставляет командам, участвующим в «ПРОуборке», контейнер (контейнеры) для складирования мусора, мешки и перчатки. Активные участники получат памятные сувениры с атрибутикой «ПРОуборки».



По завершении мероприятия в каждом муниципалитете «ПРО ТКО» совместно с Ассоциацией операторов Пермского края по обращению с отходами вывезут мусор, собранный участниками «ПРОуборки», на полигоны.



«После участия в "ПРОуборке" жители Прикамья станут больше ценить окружающую нас природу, ее чистоту, а также будут более ответственно обращаться с тем мусором, который возникает в результате нашей деятельности. А так как акция "ПРОуборка" будет проводиться ежегодно, у муниципалитетов будет возможность прибирать все новые и новые проблемные территории, задействовав все больше жителей», – уточняют в «ПРО ТКО».



По итогам «ПРОуборки» организаторы выберут победителей. Поощрят муниципалитеты, где на уборку вышло самое большое количество участников, а также территории, которые собрали наибольшее количество мусора.



Отметим, в Пермском крае и по всей стране до 31 мая проходит онлайн-голосование за приоритетные объекты благоустройства на 2024 год и их дизайн-проекты в 13 населенных пунктах Прикамья. Сделать выбор на сайте по ссылке gorodsreda.ru могут жители в возрасте старше 14 лет.