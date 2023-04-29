Дмитрий Махонин встретился в ЗАТО Звездный с участниками СВО, волонтерами и общественниками

Бойцы рассказали, насколько им важна поддержка с родной земли, в том числе регулярные поставки гуманитарных грузов и детские письма, а общественники – об организации работы по помощи военнослужащим.

27 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в ЗАТО Звездный встретился с участниками СВО, волонтерами и представителями общественности. Она состоялась на площадке музея-бункера 52-й ракетной дивизии.

Дмитрий Махонин отметил, что подобные встречи необходимы, так как позволяют решать вопросы жителей региона, находящихся в зоне спецоперации, и их семей. Все обращения, поступающие от прикамцев как лично, так и онлайн в социальных сетях, обрабатываются специалистами региональных ведомств и министерств. Глава Прикамья также акцентировал, что ряд особо значимых вопросов находится в ведении Министерства обороны РФ, но краевые власти со своей стороны доводят проблемы и пожелания до ответственных лиц, чтобы содействовать в их решении. Кроме того, масштабная работа ведется в тылу силами волонтеров и жителей всего региона.

В ходе встречи бойцы задали интересующие их вопросы, в том числе о положенных выплатах, льготах, об условиях военной службы по контракту и многие другие.

Михаил Мялицын, который на протяжении полугода участвовал в СВО в качестве добровольца, поделился впечатлениями о роли поддержки с родной земли для бойцов. «Когда читали письма от ребятишек, на душе сразу становилось хорошо. Никогда не забуду, как нам прислали связанные бабушками варежки – очень согрели, и я их не снимал, пока была холодная погода», – рассказал он с благодарностью к Правительству и местным властям, компаниям и предприятиям, волонтерам и их объединениям, и всем простым жителям за поддержку и помощь земляков.

Еще один боец, Алексей Большаков, сообщил, что по прошествии времени часть вопросов, волновавших участников спецоперации, уже удалось решить. Он отметил, что в собранных гуманитарных грузах поступало все самое необходимое. Также боец подчеркнул, что очень гордится прикамцами. «В нашем подразделении было много пермяков, и практически все остались до конца. Недостатка в патриотах в Пермском крае нет», – добавил Алексей Большаков.

Отметим, он после возвращения с СВО стал работать комендантом учебной части Пермского президентского кадетского училища им. героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ, а также принимает участие в патриотических мероприятиях кадетов.

Руководитель волонтерского движения Наталья Писаревская рассказала, как организована на базе средней школы ЗАТО Звездный гуманитарная работа. По ее словам, в этой деятельности принимают участие не только учителя, родители и обучающиеся, но и все жители муниципалитета. «Мы весной прошлого года начали собирать собственными силами гуманитарную помощь для нужд жителей Донбасса, затем – для участников СВО. От жителей нашего населенного пункта чувствуется большая отдача – и от взрослых, и от детей. Например, зимой девочки по собственной инициативе сшили и отправили балаклавы для военнослужащих. Очень ценно, что многие из нас вносят свой вклад и поддерживают наших земляков», – рассказала Наталья Писаревская.

На сегодняшний день в Звездном действует швейное отделение движения «Молот/Парма Za СВОих», в котором шьют пятиточечники, специализированное госпитальное нижнее белье и полотенца, начата работа по изготовлению маскировочных сетей. Отделение является частью большого волонтерского объединения прикамцев, филиалы которого по разным направлениям открыты во всех районах Перми и ряде других муниципалитетов края.

В завершении встречи Дмитрий Махонин, обращаясь к бойцам и общественникам, отметил, что именно они знают, на что необходимо обратить внимание в первую очередь, какие вопросы решить, поэтому подобные встречи очень важны. «Видно, что в территории народ сплоченный. Регулярные поставки гуманитарной помощи, волонтерские объединения, которые шьют экипировку, собирают маскировочные сети, вяжут теплые вещи. Важно помнить, что все это помогает нашим землякам», – резюмировал губернатор.

Глава Прикамья также осмотрел экспозицию музея-бункера, которая разделена на две части. На улице представлены ракеты разных годов и военная техника, а внизу, в самом бункере, можно увидеть командный пункт дивизии, который работал с 1963 года – раньше именно здесь дежурили офицеры и находился узел связи. Ежегодно его посещают более 8 тыс. экскурсантов.

Добавим, у музея масштабные планы по развитию – проект инициативного бюджетирования по обустройству смотровой площадки с военной техникой стал победителем краевого конкурса. Инициатор проекта – Центр ветеранов РВСН Пермского края, общая стоимость – около 1,5 млн руб. В ходе экскурсии Дмитрий Махонин отметил, что именно благодаря таким музеям сегодня молодое поколение может прикоснуться к истории нашей страны.