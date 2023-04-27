ВЦИОМ: российскому обществу «Знание» доверяют больше 80% россиян

За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах, в том числе жители Новых регионов России.

По итогам совместного исследования российского общества «Знание» (РОЗ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2023 году, просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Среди школьников и студентов процент еще выше – 87% и 89% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе РОЗ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ» проводился в марте 2023 года. В нем приняли участие 3,6 тыс. россиян старше 14 лет, 1,6 тыс. из которых – жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Как рассказали в РОЗ, за последние два года более 50 млн жителей, в том числе новых регионов страны, взаимодействовали с организацией в различных форматах.

Отметим, жители Пермского края активно участвуют в мероприятиях РОЗ. Так, например, в этом году в Перми прошел молодежный форум «Знание.Карьера» с участием известных предпринимателей и бизнес-тренеров, а также состоялся форум «Знание будущим педагогам». Кроме того, прикамцы приняли участие во всероссийском конкурсе «Лига Лекторов» – шесть участников от Пермского края вошли в полуфинал.

Генеральный директор общества Максим Древаль отметил, что все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знание», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. «Это доверие, безусловно, возлагает на общество “Знание” большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество», – приводятся слова генерального директора общества Максима Древаля.

Напомним, Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости «перезапустить работу» общества «Знание» на современной цифровой платформе. «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.