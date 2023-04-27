В 2023 году на конкурсный отбор для участия в проекте КРСТ Пермский край направил заявки десяти округов

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос об участии в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Напомним, успешное прохождение отбора заявок муниципалитетов позволяет привлекать из бюджета Российской Федерации финансирование на реализацию проектов в сельских территориях по разным направлениям, от модернизации системы ЖКХ до строительства крупных социальных объектов в сельских территориях. Благодаря этому муниципалитеты могут повышать комфорт проживания людей, создавать для них среду, в которой они будут готовы жить долгие годы – решать одну из ключевых для них на сегодня задач.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Александр Борисов напомнил, что благодаря качественной совместной работе администраций округов и Минагро Прикамья в 2022 году муниципалитеты впервые вошли в число победителей федерального проекта КРСТ. Юсьвинский и Бардымский округа получили средства на реализацию проектов общей стоимостью 531,8 млн руб., из которых свыше 440 млн руб. привлечено из федерального бюджета. На них в Юсьвинском округе будет модернизирована система водоснабжения, а в Бардымском – построят три газопровода, универсальный центр общественных коммуникаций в с. Краснояр-1 с залом на 200 мест и Ледовую арену «Барда».

Подчеркнем, в марте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в Бардымский округ проинспектировал ход строительства ледовой арены. Глава Прикамья поручил краевому Минагро и администрации округа на одном из ближайших заседаний Совета глав поделиться успешным опытом с другими территориями для его применения в будущем.

И.о. министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова рассказала, что на федеральный конкурс в Минсельхоз России в комплексной заявке от региона могут подаваться проекты округов, направленные на реализацию мероприятий по ряду направлений. Это строительство, капремонт объектов социальной сферы (школ, поликлиник, спортивных объектов), строительство и капремонт инженерных сетей и линий передач данных, приобретение оборудования и транспортных средств.

Глава ведомства подчеркнула, что при этом участвовать в конкурсе могут округа, соответствующие ряду жестких критериев, в первую очередь – с учетом подходов по развитию «опорных населенных пунктов» (в Прикамье таких 35). Они имеют численность населения от 3 до 50 тыс. человек, не менее половины из которых должны иметь доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктур. Также они должны быть обеспечены круглогодичной транспортной связью с административной столицей региона и иметь территории для перспективного развития и застройки.

Помимо этого, при оценке конкурсных проектов оцениваются такие показатели, как уровень занятости населения к доле экономически активного населения, доля трудоспособного населения к общей численности, прирост рабочих мест, доля жителей в возрасте 16 лет и старше, поддерживающая проект, доля привлеченных внебюджетных объемов финансирования в стоимости проекта, многофункциональность будущего объекта, создание точек доступа к нему и т.д.

Конкурсная комиссия при оценке проектов присваивает ему определенное количество баллов по каждому из критериев. Суммарный итоговый балл определяет позицию заявки муниципалитетов в общем итоговом рейтинге участников, претендующих на федеральную поддержку. Например, в 2022 году средний показатель у победителей по Приволжскому федеральному округу (ПФО) составлял 862 балла.

Татьяна Пестова отметила, что масштабная работа по разработке и утверждению комплексных планов социально-экономического развития территорий, которую совместно с Правительством края в 2022 году провели все муниципалитеты Прикамья, а главное – успешная реализация этих планов, является основой для того, чтобы территория могла активно привлекать средства по программе КРСТ. Это совместный кропотливый труд, и не только над оформлением самих заявок, а прежде всего над улучшением инфраструктуры в населенных пунктах, строительством объектов социальной сферы, обеспечением связью, открытием новых рабочих мест и т.д. Эффективность такой ежедневной работы администрации в сотрудничестве с региональными властями и открывает новые возможности для улучшения условий жизни людей.

По данным краевого Минагро, в 2023 году в Минсельхоз РФ от Прикамья направлена заявка с проектами от 10 округов. Они находятся на рассмотрении.

Глава Бардымкаого округа Халиль Алапанов рассказал, что одержать победу в конкурсе муниципалитету удалось только на третий год. В 2020 году его заявка набрала 576 баллов, в 2021 – 836, но их вновь оказалось недостаточно. В 2022 году проект Барды набрал уже 919,8 баллов, заняв четвертое место в общем рейтинге участников. При этом по семи показателям конкурсная комиссия присвоила проекту максимальное количество баллов. Этого удалось добиться командной работой, активным участием в различных программах для улучшения благоприятных условий для жизни населения и повышения благосостояния жителей. Например, привлекаются субсидии для самозанятых, ведущих подсобное хозяйство, и т.д. – в результате, с учетом мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, число самозанятых в округе со 173 в 2021 году к апрелю 2023 года выросло до 1410.

Останавливаться на достигнутом администрация не собирается, так как муниципалитет планирует и дальше участвовать в конкурсах с новыми проектами, а конкуренция очень высока.