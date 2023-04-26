В столице Прикамья стартовала акция «Защитим защитников»

В рамках нее жители Пермского края смогут создать маскировочные сети, которые отправятся в зону специальной военной операции. Кроме того, принять участие в изготовлении сетей можно ежедневно в разных районах Перми и в других муниципальных округах.

25 апреля, в Перми в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» стартовала акция «Защитим защитников». В рамках нее каждый желающий может вплести ленточку в маскировочные сети, размещенные на стендах в библиотеке им. Горького, в Доме офицеров и в Доме народного творчества «Губерния» в Перми. Как пояснили организаторы, сплетенные сети потом отправятся в зону СВО, на передовую в подразделения, где находятся пермяки. Подобные сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Михаил Суханов пояснил, что конструкции для плетения маскировочных сетей изготовлены заранее, но это только каркас – его нужно дополнить ленточками, которые, наложившись друг на друга, образуют единое защитное полотно. Сами ленточки находятся в коробке рядом – любой желающий сможет взять ее и повязать в любом месте.





«Для этого и нужна помощь пермяков: шаг за шагом, лента за лентой, маскировочная сеть будет готова. Главное в этой акции – возможность почувствовать свой личный вклад в поддержку спецоперации в Донбассе, поднять боевой дух наших защитников. Такие изделия, изготовленные своими руками, – символ нашего единства. Они в прямом смысле могут спасти жизнь», – добавил Михаил Суханов.

Акция «Защитим защитников» продлится до 25 мая 2023 года. Повязать ленту на сеть можно в любое время в рамках режима работы учреждений.

Подчеркнем, что сегодня в сборе маскировочных сетей для войсковых частей, в составе которых жители Пермского края защищают Родину в ходе специальной военной операции, задействованы тысячи волонтеров в разных территориях Прикамья. Например, подписчики Telegram-канала «Молот – наш пермский танковый батальон» организовали пункты сбора сетей во всех районах Перми и в некоторых других округах региона. Присоединиться к ним, чтобы защитить воинов, можно в любой день, включая выходные. Подробная информация об адресах и графиках работы филиалов размещается в Telegram-канале.

Отметим, в рамках проекта также продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Стать участником проекта может любой желающий. Необходимое бойцам снаряжение можно принести в региональное отделение Народного фронта, а уточнить потребности – по телефону 8 (342) 206-58-13 и на сайте pobeda.onf.ru. Также пункты приема работают в Доме офицеров пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59), в Гуманитарном центре Прикамья (г. Пермь, ул. Крупская, 5), в территориальных отделениях партии «Единая Россия» по всему краю, администрациях муниципалитетов и т.д.

Всего с весны 2022 года регион направил на территорию СВО свыше 1,3 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В своем послании региональному Законодательному Собранию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто оказывает поддержку участникам СВО. «За прошлый сложный год мы еще больше сплотились и стали настоящей большой семьей. Внимание, забота, отзывчивость, любовь к ближнему – это то, что всегда отличало жителей Пермского края», – подчеркнул Дмитрий Махонин.