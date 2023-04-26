В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту

Подать заявку на его заключение можно на портале «Госуслуги», в личном кабинете на сайте Минобороны России и в военном комиссариате по месту жительства или в пункте отбора МО РФ.

Жители Пермского края могут задать все интересующие вопросы о военной службе по контракту, набрав единый бесплатный федеральный номер 117, сообщили в МИРсе Прикамья. Операторы расскажут о порядке поступления на военную службу, перечне необходимых документов, положенном денежном довольствии.

Также по вышеуказанному номеру получится узнать о том, какие единовременные выплаты, социальные льготы и гарантии положены при подписании контракта. Телефон горячей линии работает каждый будний день с 9:00 до 18:00.

Отметим, подать заявку на военную службу по контракту можно несколькими способами:

на портале «Госуслуги» в разделе «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту» по ссылке contract.gosuslugi.ru;

в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф);

в военном комиссариате по месту жительства или пункте отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53 Б, тел. 8 (342) 237-57-20).

Добавим, горячая линия 117 по вопросам службы по контракту была развернута во всех регионах страны по Указу Президента России Владимира Путина.



Напомним, по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122. Правительство РФ фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Их можно получить по телефону и на сайте объясняем.рф. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.