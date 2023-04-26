Артисты и зрители «Театрального Приволжья» поделились впечатлениями от финальных показов в столице Прикамья

Участники прошедшего в Перми финального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» поделились впечатлениями о мероприятии. Событие проводится четвертый год по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова. По данным Пермского дома народного творчества «Губерния», в течение трех дней спектакли увидели более двух тысяч зрителей. Напомним, события фестиваля стали частью региональной программы «Пермь-300».



Ранее Игорь Комаров неоднократно отмечал, что фестиваль «Театральное Приволжье» уже является культурным брендом округа. «Рад, что театральное сообщество с каждым годом растет: тысячи ребят из всех 14 регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Влияние театрального искусства на каждого из нас неоценимо – благодаря театру мы во многом изучаем жизнь», – подчеркивал полпред.



Напомним, в 2023 году финалисты и участники фестиваля приехали в краевую столицу из восьми регионов Приволжского округа. Спектакли-победители представили шесть коллективов из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Площадки для показов развернулись в Пермском академическом Театре-Театре, в Пермском театре кукол, в Пермском доме народного творчества «Губерния» и в Пермском краевом колледже искусств и культуры.



Дирижер и композитор из республики Марий Эл Григорий Архипов поделился, что для него большая честь и удача принять участие в фестивале и представить зрителям и экспертам собственную музыку. «Хочу отметить качественную организацию фестиваля и рад, что наш театр – "Цветик-семицветик" – в числе победителей. На этом фестивале мне достался приз за лучшее музыкальное оформление, чему я безумно рад. Наш спектакль занял второе место в молодежной группе. Это замечательное мероприятие, которое объединяет детское творчество, я до сих пор не могу поверить, что такие проекты существуют, такая радость в них участвовать. Хочется сказать слова благодарности организаторам и пермской гостеприимной земле – большой поклон от Марий Эл», – добавил Григорий Архипов.



Одна из зрительниц, Елизавета Кузьминых, приехавшая в Пермь из Саратовской области, отметила, что для нее «Театральное Приволжье» – одно из самых впечатляющих событий: «Мне удалось посмотреть спектакль "Дети войны" студии "Феникс" из Саратовской области – очень хороший спектакль, дети маленькие потрясающе сыграли. Я очень горжусь своим краем, что мы приняли участие в этом фестивале».



Студентка Пермского краевого колледжа и культуры Светлана Лузгина на фестивале была волонтером. По словам девушки, она уже не первый год помогает в организации культурных событий, но в «Театральном Приволжье» участвовала впервые: «Мы поддерживали фестиваль еще на региональном этапе, когда он проходил у нас в колледже. Конечно же, финальный этап был более масштабным: множество гостей и участников, много новых лиц... Все это интересно – ребятам есть, где себя показать и реализовать, сыграть спектакли на таких больших площадках. В фестивальные дни мы постоянно были с ребятами – помогали с координацией во время первой встречи, мастер-классов и церемонии награждения. Мне самой удалось посмотреть спектакль – «Цветик-семицветик» ребят из Республики Марий Эл. Я была впервые на спектакле, классный опыт: интересное оформление, хорошие костюмы, прекрасная пластика», – рассказала девушка о впечатлениях.



Подчеркнем, победителей фестиваля поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметивший, что для региона большая честь принимать у себя такое важное культурное мероприятие в год 300-летия Перми. «Ребята, вы большие молодцы! Своим примером вы вдохновляете школьников, студентов и работающую молодежь активнее участвовать в театральной жизни своих регионов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Отметим, всего на фестиваль поступило 700 заявок от театральных коллективов из всех субъектов Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие порядка 8,7 тыс. человек, из них 2 тыс. – зрители, которые посмотрели постановки театров-финалистов в Перми. В финале четвертого сезона проекта участвовали 28 спектаклей из всех регионов округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Представлены самые различные виды и жанры театрального искусства – драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки, и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии.



Впервые в истории «Театрального Приволжья» участники финала имели возможность вживую увидеть все шесть спектаклей-победителей: три призовых места в номинации «Дети» и еще столько же – в номинации «Молодежь». Лидеры заключительного этапа окружного фестиваля – детские и молодежные коллективы – получили гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. руб., 2 место – 200 тыс. руб., 3 место – 150 тыс. руб.). Победители в индивидуальных номинациях удостоились образовательной поездки в Москву с посещением ведущих театров России.



Справка



Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года. Организаторами стали аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также исполнительные органы государственной власти регионов в составе ПФО.