В столице Прикамья 27 апреля в Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. В четверг, 27 апреля, консультации проведут специалисты Министерства территориальной безопасности, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России, а также представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю. Очный прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. В четверг, 27 апреля, консультации проведут специалисты Министерства территориальной безопасности, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России, а также представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю. Очный прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).

Отметим, в Прикамье в рабочем порядке родным мобилизованных социальными службами, органами власти, волонтерами и компаниями оказывается адресная помощь. Как сообщили в Минсоцразвития Пермского края, всего с начала мобилизации к социальным участковым и в территориальные отделы ведомства поступило более 5 тыс. обращений, в том числе бытового характера.

Напомним, Единый центр поддержки семей мобилизованных начал работу 17 ноября. Он организован в рамках общественной инициативы «Помощь здесь. Пермский край». Этот проект, поддержанный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, направлен на оказание оперативной поддержки мобилизованным и членам их семей в формате единого окна.

На площадке Дома офицеров Пермского гарнизона каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи мобилизованных и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Также центр является пунктом сбора гуманитарных грузов для прикамцев, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и других участников СВО. Кроме того, на базе центра организован пункт сбора полевой почты для бойцов.

Подчеркнем, по поручению губернатора Прикамья к работе проекта «Помощь здесь. Пермский край», в том числе и Единого центра, созданного на площадке Дома офицеров Пермского гарнизона, подключены все региональные министерства и ведомства.

Кроме того, с 17 февраля во всех территориях Прикамья созданы центры поддержки «Помощь здесь». При возникновении вопросов или наличии проблем участник спецоперации или член его семьи из Перми может обратиться по единому телефону + 7 (342) 217-33-70. Адреса и телефоны всех муниципальных центров находятся по ссылке.