Образование: движение вверх!

20 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием к депутатам Законодательного Собрания Прикамья. Одной из ключевых тем доклада стали основные итоги отрасли образования региона и планы по её развитию, а также результаты молодёжной политики.

Дмитрий Махонин подчеркнул: важно формировать такую среду, чтобы юные прикамцы легко и осознанно подходили к выбору будущей профессии. Поэтому краевые власти уделяют большое внимание в целом профориентации учащихся и открытию профильных классов – медицинских, инженерных и агро. Развиваем материально-техническую базу мастерских по предмету «Технология». В прошлом году открылись уникальные для региона профильные школы при вузах. Также успешно реализуется региональный проект для старшеклассников «Открытый университет». Кроме пермских ребят, в прошлом году слушателями программ стали учащиеся из 13 регионов России.

По словам главы Прикамья, в рамках развития инфраструктуры образования регион последние три года совершил настоящий прорыв в обеспечении детей школами и детскими садами. Более 3 тыс. малышей пошли в 18 новых садов, для 10 тыс. ребят распахнули двери 16 новых школ. Дмитрий Махонин также подчеркнул, что сегодня доступность дошкольного образования в Пермском крае – выше, чем в среднем в ПФО и по России – составляет 100%. То есть местами в детские сады обеспечены все ребята в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Помимо этого, задача региона – повышать процент охвата школьников дополнительным образованием. Сейчас этот показатель превышает среднероссийский и составляет 85%.

В 2022 году в Прикамье открылись 14 «Точек роста», расположенных в сельской местности и малых городах. В этом году планируется открыть ещё 14 таких «Точек». В результате 30 тыс. детей смогут заниматься робототехникой, конструированием, естественными науками. Осинский городской округ тоже в числе счастливых обладателей такого центра образования. СОШ № 4 – одна из первых, кто стал учиться управлять развитием детских талантов. Именно на базе этого образовательного учреждения работал мобильный технопарк «Кванториум Фотоника», где школьники округа обучались премудростям науки и техники под умелым руководством педагогов пермского центра, а затем на итоговой конференции представили свои замечательные проекты. Напомню, что самые интересные и полезные из них взяты взрослыми на вооружение. А в 2021 году в четвёртой школе в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» здесь появился Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Он ориентирован на расширение возможностей обучающихся в освоении дисциплин. Так, в школу поступило современное оборудование, в том числе цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, конструктор по робототехнике и мехатронике.

«Школа завтрашнего дня должна отвечать требованиям будущего, поскольку мы живём в эпохе цифровых возможностей. Наше учреждение оснащено необходимой материально-технической базой и кадрами, созданы условия для обучения детей. В прошлом году мы ставили перед собой задачу провести ознакомительный курс с использованием оборудования центра для учащихся и учителей естественно-научного профиля всех школ округа. Были реализованы практикумы и спецкурсы по физике, химии, биологии и робототехнике. В этом году наши педагоги активно обучаются на курсах повышения квалификации в технопарке «Кванториум». Все полученные знания применяются ими на практике. В планах – во время летней площадки провести краткосрочные курсы. Хочется отметить, что учащиеся центра «Точка роста» принимают активное участие в мероприятиях различного уровня: региональном этапе Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям, Всероссийской конференции «Шаги в науку» (номинация «Биология и медицина»), в конкурсе «Танковый биатлон», конкурсе по информатике и теории решения изобретательских задач и других. В апреле 2023 года в том числе благодаря активной работе «Точки роста» нашей школе присвоен статус базовой организации инновационной площадки по проектно-исследовательской деятельности Российской академии образования. В свете объявленного Президентом РФ в стране 10-летия науки и технологий считаю этот факт высоким достижением педагогического и ученического коллективов школы», – рассказала директор СОШ № 4 Татьяна Туктамышева.

Отдельное внимание краевые власти уделяют подготовке специалистов для разных отраслей экономики. По словам главы Прикамья, задача региона – растить собственные кадры. Для этого ведётся работа по увеличению контрольных цифр приёма в средние профессиональные и высшие учебные заведения края. Так, в прошлом году в вузах Прикамья число бюджетных мест на очные программы всех трёх уровней образования возросло на 520.

Ещё одно направление краевых властей – поддержка научной деятельности университетов в рамках технологических проектов Пермского НОЦ. Центр сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными вузами. «Это помогает нам решать прикладные задачи в промышленности, медицине, фармакологии, вопросы технологического суверенитета и стратегического развития региона и страны», – добавил губернатор.

Создаются комфортные условия не только для обучения, но и проживания обучающихся. В 2021 году введено первое за 30 лет общежитие на 400 мест. В этом году планируется сдать два знаковых объекта: корпус Пермского авиационного техникума на 1 тыс. мест с общежитием и обновлённый корпус колледжа имени Н.Г. Славянова. Всего предполагается построить и отремонтировать шесть объектов для учреждений СПО – не только в Перми, но и в других территориях края. Знаковым событием для отрасли образования является открытие межвузовского кампуса на 5 тыс. мест. «Он позволит нам создать задел для развития образовательной инфраструктуры края на десятилетия вперёд. Совместная работа пермских, российских вузов и ведущих предприятий обеспечит новый уровень научной и конструкторской деятельности, что в свою очередь, подстегнёт рост промышленности и предпринимательства», – отметил глава Прикамья. Напомним, в марте заключено концессионное соглашение на строительство кампуса. Сейчас концессионер готовит проектирование всех объектов кампуса: общежития, технопарка, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, конгресс-центра, лабораторий.

Дмитрий Махонин также акцентировал, что для того, чтобы молодёжь оставалась учиться, жить и работать в Пермском крае, здесь создаются не только достойные условия для жизни и учёбы, но и креативная молодёжная среда. Всего в регионе проживает почти 700 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В 2022 году Пермский край занял 8 место среди всех регионов России в рейтинге эффективности реализации молодёжной политики: за 4 года Прикамье переместилось на 60 пунктов. «Нам есть чем гордиться. Наши студенческие отряды входят в ТОП-3 лучших региональных штабов. Мы единственные в стране, кто возродил трудовые отряды школьников. Регион также в тройке лучших по итогам Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». В прошлом году получили свыше 120 млн руб. по линии Росмолодёжи на создание и развитие трёх молодёжных центров в Перми, Соликамске и Чусовом – это 6 место в России по объёму привлечённых средств», – рассказал Дмитрий Махонин.

В завершение губернатор акцентировал, что задачи этого года – на высоком уровне провести финал Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и Всероссийский форум рабочей молодёжи. «Главное – сделать так, чтобы нашим молодым людям было интересно и полезно участвовать в региональных мероприятиях», – резюмировал он.

Директор кампуса Высшей школы экономики в Перми Галина Володина отметила, что в Прикамье запущены амбициозные проекты, которые нацелены на повышение качества школьного образования, и на то, чтобы показать выпускникам привлекательность пермских университетов. В регионе созданы три профильные школы при вузах, сейчас завершается 1-й год обучения. «Уже сегодня виден огромный интерес к этому проекту среди школьников. Конкурс на приём следующего года очень большой. Рассчитываем, что мы покажем хорошие результаты и по качеству выпуска, в том числе по средним баллам ЕГЭ. Об этом мы узнаем через год, и по проценту тех, кто впоследствии останется жить, учиться и работать в крае. Ещё один проект – «Открытый университет», нацелен на профориентацию старшеклассников. Каждый вуз предлагает свои предметы, у ребят есть возможность подготовиться к экзаменам. Надеюсь, что мы покажем отличные результаты», – отметила Галина Володина.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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