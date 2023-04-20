Молодые семьи Прикамья в 2023 году получат сертификаты на комплексное обследование репродуктивного здоровья

Это одно из мероприятий, реализуемых в Пермском крае в части социальной политики для улучшения демографической ситуации.

Сегодня, 20 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием к региональному Законодательному Собранию.

Свое выступление глава региона начал со слов благодарности землякам, которые в условиях специальной военной операции мужественно защищают Родину, а также тех, кто поддерживает военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и оказывает гуманитарную помощь жителям новых российских регионов. Это промышленные предприятия, бизнес, региональные отделения политических партий, общественные организации, религиозные объединения, волонтеры и все жители Прикамья.

Губернатор подчеркнул, что благодаря вкладу каждого удалось собрать и отправить более 1,3 тыс. тонн гуманитарных грузов.

«За прошлый сложный год мы еще больше сплотились и стали настоящей большой семьей. Внимание, забота, отзывчивость, любовь к ближнему – это то, что всегда отличало жителей Пермского края», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В ходе послания он также обозначил основные приоритеты Пермского края в социальной политике и здравоохранении.

Глава региона отметил, что именно семья имеет важную роль в жизни каждого человека, являясь его опорой и поддержкой, а также основой общества и фундаментом государства. «Чем больше крепких семей, тем успешнее и сильнее наш регион и страна. Поэтому семья всегда была, есть и будет в центре нашего внимания. Вся работа краевого Правительства – от повышения рождаемости до создания комфортных и безопасных условий в регионе – направлена на поддержку прикамских семей», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что сегодня в Пермском крае проживает более 350 тыс. семей с детьми, из них свыше 36 тыс. – многодетные. В 2022 году на поддержку семей из консолидированного бюджета Прикамья направили 24 млрд руб.

Глава региона заметил, что в крае продолжается работа над улучшением демографической ситуации. В прошлом году выплаты при рождении детей, предусмотренные нацпроектом «Демография», получили 45 тыс. семей – это на 2 тыс. больше, чем в 2021. С этого года начаты выплаты единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей в возрасте от 0 до 17 лет. Действует новая региональная мера поддержки – направляется по 100 тыс. руб. на каждого ребенка тем семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.

Несмотря на снижение рождаемости в 90-е гг., Прикамье продолжает входить в тройку лидеров в ПФО и в число 35 регионов России с высокой рождаемостью.

Губернатор сообщил, что в декабре 2022 года Пермский край в числе первых субъектов в стране утвердил План демографического развития региона до 2030 года, который будет расширен дополнительными мерами к тем, что уже реализуются в рамках нацпроектов.

По словам главы региона, особое внимание в крае уделяется сохранению репродуктивного здоровья молодежи, в том числе молодых пар, которые только вступили в брак. В 2023 году в Прикамье впервые в пилотном режиме молодые семьи получат 2 тыс. сертификатов на комплексное обследование репродуктивного здоровья. Параллельно планируется открытие кабинетов репродукции при женских консультациях, 16 из них появятся уже в 2023 году.

Еще одна национальная цель – повышение продолжительности жизни населения к 2030 году до 78 лет. В прошлом году Пермский край приблизился к этому показателю: сегодня продолжительность жизни составляет более 70 лет. Этого удалось добиться в том числе благодаря совершенствованию системы здравоохранения.

Этой отрасли Дмитрий Махонин уделил в послании особое внимание. Он подчеркнул, что сделать медицину более качественной и доступной для жителей края, особенно в отдаленных территориях, также остается одним из приоритетов краевых властей.

Глава региона акцентировал, что сегодня в регионе действуют свыше 2 тыс. объектов здравоохранения. На их ремонт, содержание, оснащение оборудованием и кадрами направляются значительные средства.

За три года в Прикамье открыто более 75 новых учреждений здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты, сельские врачебные амбулатории, поликлиники. В медицинские организации поставлено 547 единиц высокотехнологичного оборудования. Только в 2022 году оказали 45 тыс. телемедицинских консультаций. Сегодня в стадии строительства находятся 10 крупных медицинских объектов, до конца года планируется начать стройки еще 4 поликлиник.

Дмитрий Махонин заметил, что современная инфраструктура и оборудование не работают без участия человека, поэтому отдельная задача – устранение кадрового дефицита в отрасли. Для ее решения регион совместно с Федерацией реализует программы по привлечению молодых специалистов.

В 2022 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли рекордное за последние годы количество медицинских работников – 147 человек. В дополнение к федеральным проектам с прошлого года запущена краевая программа «Медицинские кадры Прикамья». Ей предусмотрены серьезные разовые выплаты, от 1 до 2 млн руб. медработникам, готовым трудиться в тех территориях, в которых самая напряженная ситуация с кадрами. Этими выплатами уже воспользовались 88 человек, в том числе и специалисты из других регионов.

Также в Прикамье компенсируется часть расходов на аренду жилья и предоставление бесплатных земельных участков. В результате – в 14 из 22 проблемных муниципалитетов обеспеченность кадрами улучшилась. В целом, на меры поддержки медицинских работников направили более 315 млн руб.

Чтобы растить собственные кадры для отрасли, продолжается работа по увеличению контрольных цифр приема в средние профессиональные и высшие учебные заведения края. По инициативе властей Прикамья был изменен государственный образовательный стандарт, благодаря чему выпускники школ теперь могут поступать на «Лечебное дело» в медицинские колледжи после 9 класса. В результате 1 сентября 2022 года в колледжи края было зачислено почти на 240 будущих фельдшеров больше.

Помимо этого, для повышения у ребят интереса к профессии врача в 2022 году в Прикамье открыты профильные медицинские классы в 5 образовательных организациях, которые оснащены всем необходимым оборудованием. К новому учебному году медицинские классы появятся на базе еще 5 школ. «Продолжим и дальше развивать это направление», – заключил Дмитрий Махонин.

По итогам послания председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил особую значимость работы Правительства Прикамья в части здравоохранения. «Дефицит медицинских кадров – один из наиболее чувствительных вопросов для нашего региона. Он всегда находится в центре внимания краевых властей, а механизмы его решения совершенствуются год от года. В прошлом году парламентарии поддержали инициативу главы региона по дополнительным выплатам для врачей и фельдшеров из тех территорий, где эта нехватка наиболее ощутима. Данная мера стала еще одним шагом к повышению доступности качественной медицинской помощи во всем крае», – подчеркнул Валерий Сухих.