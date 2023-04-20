Дмитрий Махонин: «В Прикамье дополнительным образованием охвачено почти 85% школьников»

Доступность дошкольного образования в регионе превышает показатели ПФО и по России и составляет 100%.

Сегодня, 20 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием к депутатам Законодательного Собрания Прикамья. Одной из ключевых тем доклада стали основные итоги отрасли образования региона и планы по ее развитию, а также результаты молодежной политики.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно формировать такую среду, чтобы юные прикамцы легко и осознанно подходили к выбору будущей профессии. Поэтому краевые власти уделяют большое внимание в целом профессиональной ориентации учащихся и открытию профильных классов – медицинских, инженерных и агро. Развиваем материально-техническую базу мастерских по предмету «Технология». Кроме того, в прошлом году открылись уникальные для региона профильные школы при вузах. Также успешно реализуется региональный проект для старшеклассников «Открытый университет». Кроме пермских ребят, в прошлом году слушателями программ стали учащиеся из 13 регионов России.

По словам главы региона, в рамках развития инфраструктуры образования регион последние три года совершил настоящий прорыв в обеспечении детей школами и детскими садами. Более 3 тыс. малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тыс. ребят распахнули свои двери 16 новых школ.

Дмитрий Махонин также подчеркнул, что сегодня доступность дошкольного образования в Пермском крае – выше, чем в среднем в ПФО и по России – составляет 100%. То есть местами в детские сады обеспечены все ребята в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Помимо этого, задача региона повышать процент охвата школьников дополнительным образованием. Сейчас этот показатель превышает среднероссийский и составляет 85%.

В 2022 году в Прикамье открылись 14 «Точек роста», расположенных в сельской местности и малых городах. В этом году планируется открыть еще 14 таких «Точек». В результате 30 тыс. детей смогут заниматься робототехникой, конструированием, естественными науками.

Отдельное внимание краевые власти уделяют подготовке специалистов для разных отраслей экономики. По словам главы Прикамья, задача региона – растить собственные кадры. Для этого ведется работа по увеличению контрольных цифр приема в средние профессиональные и высшие учебные заведения края. Так, в прошлом году в вузах Прикамья число бюджетных мест на очные программы всех трех уровней образования возросло на 520.

Еще одно направление краевых властей – поддержка научной деятельности университетов в рамках технологических проектов Пермского НОЦ. Центр сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными вузами. «Это помогает нам решать прикладные задачи в промышленности, медицине, фармакологии, вопросы технологического суверенитета и стратегического развития региона и страны», – добавил губернатор.

Создаются комфортные условия не только для обучения, но и проживания обучающихся. В 2021 году введено первое за 30 лет общежитие на 400 мест. В этом году планируется сдать два знаковых объекта: корпус Пермского авиационного техникума на 1 тыс. мест с общежитием и обновленный корпус колледжа им. Н.Г. Славянова. Всего предполагается построить и отремонтировать шесть объектов для учреждений СПО – не только в Перми, но и в других территориях края.

Знаковым событием для отрасли образования является создание межвузовского кампуса на 5 тыс. мест. «Он позволит нам создать задел для развития образовательной инфраструктуры Пермского края на десятилетия вперед. Совместная работа пермских и российских вузов и ведущих предприятий обеспечит новый уровень научной и конструкторской деятельности, что в свою очередь, подстегнет рост промышленности и предпринимательства», – отметил глава Прикамья.

Напомним, в марте заключено концессионное соглашение на строительство кампуса. Сейчас концессионер готовит задание на проектирование всех объектов кампуса – общежития, технопарка, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, конгресс-центра, лабораторий.

Дмитрий Махонин также акцентировал, что для того, чтобы молодежь оставалась учиться, жить и работать в Пермском крае, здесь создаются не только достойные условия для жизни и учебы, но и креативная молодежная среда.

Всего в регионе проживает почти 700 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В 2022 году Пермский край занял 8 место среди всех регионов России в рейтинге эффективности реализации молодежной политики – за 4 года Прикамье переместилось на 60 пунктов. «Нам есть чем гордиться. Наши студенческие отряды входят в ТОП-3 лучших региональных штабов. Мы единственные в стране, кто возродил трудовые отряды школьников. Регион также в тройке лучших по итогам Всероссийского фестиваля “Студенческая весна”. В прошлом году получили свыше 120 млн руб. по линии Росмолодежи на создание и развитие трех молодежных центров в Перми, Соликамске и Чусовом – это 6-е место в России по объему привлеченных средств», – рассказал Дмитрий Махонин.

В завершение губернатор Прикамья акцентировал, что задачи этого года – на самом высоком уровне провести финал Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и Всероссийский форум рабочей молодежи. «Главное – сделать так, чтобы нашим молодым людям было интересно и полезно участвовать в региональных мероприятиях», – резюмировал он.

Директор кампуса НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина отметила, что в Прикамье запущены амбициозные проекты, которые нацелены на повышение качества школьного образования, и на то, чтобы показать выпускникам привлекательность пермских университетов. В частности, в регионе созданы три профильные школы при вузах, сейчас завершается первый год обучения. «Уже сегодня виден огромный интерес к этому проекту среди школьников. Конкурс на прием следующего года очень большой. Рассчитываем, что мы покажем хорошие результаты и по качеству выпуска, в том числе по средним баллам ЕГЭ – об этом мы узнаем через год, и по проценту тех, кто впоследствии останется жить, учиться и работать в Пермском крае. Еще один проект – “Открытый университет”, нацелен на профориентацию старшеклассников. Каждый вуз предлагает свои предметы, у ребят есть возможность подготовиться к экзаменам. Надеюсь, что мы покажем отличные результаты», – отметила Галина Володина.