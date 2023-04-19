За прошлый год Гуманитарным центром Прикамья отправлено на территорию СВО свыше 950 тонн груза

Глава региона обсудил с волонтерами организацию работы центра. В его самом большом складском помещении в прошлые выходные была смонтирована система хранения. Теперь все, что поступает в Гуманитарный центр Прикамья, компактно укладывается на стеллажах, что позволяет экономить время.

Руководитель ГЦП Ксения Котова рассказала, что центр организован для сбора, сортировки и отправки гуманитарной помощи от Пермского края участникам специальной военной операции, а также жителям освобожденных территорий ДНР и ЛНР. По ее словам, в ГЦП на ул. Крупской, 5 в Перми ежедневно поступают грузы от организаций, компаний, органов власти и физических лиц со всего региона. Сюда доставляется инструмент, тактическое оборудование, продукты – все необходимое для бойцов и военных госпиталей. Волонтеры центра принимают все, что привозят из разных уголков Пермского края, сортируют и переукомплектовывают, а затем грузят в транспорт с учетом маршрутов гуманитарных конвоев для доставки получателям. Отправки формируются преимущественно по заявкам, поступающим от начальников воинских частей.

«Среди волонтеров, работающих в центре на постоянной основе – представители таких организаций, как «Добровольцы Донбасса», Молодая гвардия «Единой России», Поисковый отряд имени Ирины Бухановой, а также обычные жители, которые с готовностью приходят помогать – всего свыше тысячи человек. Возраст волонтеров разный, самому младшему 7 лет, наиболее старшему – более 70 лет, и работа по силам находится для каждого», – рассказала Ксения Котова.

Также она вручила Дмитрию Махонину благодарственные письма от начальников воинских частей за оказание помощи Пермским краем.

Подчеркнем, только за 2022 год волонтеры ГЦП рассортировали почти 19 тыс. коробок с гуманитарной помощью и отправили в зону СВО более 964 тонн грузов с 312 конвоями. Машины различной вместимости отправляются каждую неделю.

Дмитрий Махонин высоко оценил работу Гуманитарного центра Прикамья, отметив, что сбор и отправка грузов на территорию СВО и в новые присоединенные территории объединили тысячи прикамцев, компаний и организаций из всех муниципалитетов края для достижения общей цели – помощи людям. «Уверен, что работа Гуманитарного центра Прикамья будет востребована, потому что и в обычной жизни происходят различные сложные ситуации, в которых людям требуется помощь. Со своей стороны, мы будем поддерживать и помогать развивать Гуманитарный центр Прикамья», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Еще один крупный склад, в котором также на регулярной основе собираются гуманитарные грузы и формируются отправки в зону СВО, находится в Едином центре помощи участникам СВО и их семьям. Он работает на базе Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59). Оттуда сегодня, 18 апреля, на территорию СВО отправлены две «Газели» с гуманитарной помощью с грузом по 2,5 тонн каждая.

Координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирина Ермакова рассказала, что в этой партии в воинскую часть, в которой служат прикамцы, будут доставлены три мотоцикла, по шесть тепловизоров и электрогенераторов, четыре прибора ночного видения, запчасти для автомобилей, рации, маскировочные сети, четыре рулона сетки-рабицы, газовые баллоны, а также продукты, средства личной гигиены, лекарства и индивидуальные посылки.

В сборе груза принимали участие семьи бойцов, проект «Помощь здесь. Пермский край», фонд «Пермь-300», подписчики Telegram-канала «Молот – наш пермский танковый батальон» и другие объединения, общественные организации и муниципалитеты.

По словам Ирины Ермаковой, главная задача здесь, в тылу, – оказать всю необходимую дополнительную поддержку военнослужащим, участвующим в СВО. «Это мобилизованные, добровольцы и контрактники, которых сейчас становится все больше. Отправляясь служить по контракту, они должны понимать, что здесь, в тылу, мы обеспечим им всю необходимую поддержку», – сказала координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирина Ермакова.

Напомним, доставить гуманитарные грузы в Единый центр помощи участникам СВО можно в будни с 15.00 до 19.00, по субботам и воскресеньям – с 11.00 до 15.00.